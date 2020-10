Le coppe europee, così come i campionati, sono ricominciati senza tifosi o con presenze minime allo stadio: la UEFA, però, potrebbe aver cambiato tutto.

UEFA, i tifosi possono tornare allo stadio

Oggi pomeriggio la UEFA ha sorteggiato i gironi di Champions League, avviando la nuova stagione europea che avrà una componente in più: i tifosi. La Uefa ha deciso di riaprire gli impianti nelle gare sotto la propria volontà, comprese quelle delle Nazionali, e soltanto se le autorità locali lo consentono. Via libera quindi ai tifosi, con capienza al 30%, anche in Champions ed Europa League. Il limite potrà essere abbassato in quei Paesi (Italia compresa quindi) dove è prevista una capienza minore. Vietate comunque le trasferte.

UEFA, Ceferin: “Rispetteremo le autorità locali”

Il Presidente della UEFA, Aleksandr Ceferin, ha parlato della novità messa in atto dall’organizzazione ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA.

“La decisione odierna è un primo passo che mette al primo posto la salute dei tifosi e rispetta le leggi di ogni paese. Questa decisione consente una flessibilità molto maggiore a livello locale per affrontare l’ammissione dei tifosi rispetto a prima, rispettando sempre la valutazione delle autorità locali. E’ una decisione consente un approccio Paese per Paese e non competizione per competizione”.

UEFA, ecco i gironi di Champions League

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca

Gruppo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach

Gruppo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia

Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Gruppo E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit St Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio, Bruges

Gruppo G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

Gruppo H: Psg, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Juventus, le parole di Paratici sugli ultimi affari

Calciomercato Inter, fatta per il difensore: domani le visite mediche