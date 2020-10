Serie A, arriva la decisione per Genoa-Torino

Grande appresione in Serie A per quanto riguarda la situazione Covid-19. 14 casi di positività nel Genoa, e alto rischio di focolaio. Per il momento il pericolo sembra essere scampato, e la decisione più importante riguardava proprio un ipotetico rinvio del match tra il club ligure e il Torino.

Genoa-Torino rinviata: la decisione

Il match valevole per la terza giornata di campionato tra Genoa e Torino, non si giocherà. E’ infatti arrivata la decisione definitiva da parte della Lega, proprio a causa dell’alto numero di casi positivi tra le fila della squadra ligure. Discorso diverso invece per il big match Juventus-Napoli, il quale dovrebbe giocarsi regolarmente: tamponi tutti negativi nel club azzurro.

