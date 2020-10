Oroscopo di domani 2 ottobre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una settimana piuttosto positiva per te, dove finalmente ti sei tolto un grosso peso dallo stomaco. C’era qualcosa che ti turbava parecchio, ora è arrivato il momento di tornare alla serenità. Occhio in amore, ci sono delle sorprese dietro l’angolo.

Toro. Ultimamente sei molto felice, e quello che fai ti porta a grandi soddisfazioni. Sul lavoro ti senti appagato e fiero dei tuoi progressi.

Gemelli. Dopo un momento di apparente calma, sta per arrivare per te un periodo molto movimentato. Sul lavoro le cose vanno bene, ma potresti essere coinvolto in una sfida molto più grande. In amore ci sono dei disguidi, cerca di affrontarli con maturità.

Cancro. Il lavoro va a gonfie vele, e finalmente i tuoi sacrifici iniziano a ripagarti. Il tuo progetto ti soddisfa a soddisfa gli altri, sei molto contento.

Leone. Non essere troppo imprudente in amore, a volte potrebbe crearsi l’opposto dell’effetto desiderato. Muoviti con cautela e non accelerare troppo i tempi.

Vergine. Questa seconda parte di settimana aiuta a recuperare dopo tre giorni non facili e pieni di polemiche. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Evita complicazioni in amore, soprattutto se ci sono due storie in ballo.

Oroscopo Paolo Fox 2 ottobre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Grande energia in questa giornata, ma è stata una giornata pesante. Conflitto con l’ambiente circostante, ma ora il vero conflitto nasce per questioni di soldi o lavoro.

Scorpione. E ’un momento piuttosto favorevole per te per quanto riguarda l’amore. In questi giorni potresti fare nuovi incontri, e se hai una relazione potrebbe essere un giusto periodo per rinnovare la passione e rinforzare il legame.

Sagittario. In amore la situazione è in stallo, ma occhio a cosa può succedere dalla settimana prossima. Ti senti intenzionato a riportare in alto i sentimenti, magari conoscendo nuove persone.

Capricorno. Giornate faticose le prossime due, cinque stelle perché sei motivato e desideroso di andare avanti. Nasce qualcosa di bello.

Acquario. E’ una settimana tranquilla. Non posso dire che si tratti di un periodo esageratamente positivo, ma non è neanche così difficile.

Pesci. Attenzione a quello che può succedere in questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda i rapporti umani. Con i tuoi amici ci sono state delle discussioni, cerca di mettere da parte l’orgoglio.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Gemelli: La squadra giallorossa è partita sottotono questa stagione, ma il pareggio contro la Juventus ha dato ottimi propositi a Fonseca e ai tifosi. La Roma è viva, e nelle prossime giornate dovrà riconfermare la buona prestazioni fatta contro la Vecchia Signora.