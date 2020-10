Via al nuovo progetto della Roma. Il club giallorosso, dopo un inizio di caos, sembrerebbe già essersi rimesso in riga. Prima giornata persa (a tavolino) con l’Hellas Verona per il caso Diawara, dopo che la squadra di Fonseca aveva ottenuto uno 0-0 sul campo. La seconda meglio, con la nuova Juventus di Pirlo, dove però sul 2-1 i giallorossi si sono fatti rimontare 2-2 nonostante l’uomo in più dopo l’espulsione di Rabiot. Ora la società vuole prendere la situazione in mano e dare una spinta decisiva a questo nuovo progetto.

Nuovo stadio Roma, Friedkin spinge per velocizzare i tempi

Dan Friedkin vuole dare una sterzata piuttosto decisiva al suo progetto giallorosso. Il nuovo presidente della Roma spinge per la costruzione di un nuovo stadio, per potersi mettere in corsa con i grandi club d’Europa per quanto riguarda il fatturato. Avere uno stadio di proprietà nel calcio moderno rappresenta avere un passo in più economicamente e Friedkin vuole realizzarlo. Intanto, il proprietario americano ha deciso di incontrare Virginia Raggi, Sindaco di Roma, per affrontare la questione.

Roma, nuovo stadio: passi in avanti dopo l’incontro con la Raggi

Nelle ultime ore, i Friedkin hanno incontrato per la prima volta Virginia Raggi per parlare della questione nuovo stadio Roma. Primi contatti di dialogo ed esplorativi avvenuti nella giornata di martedì. Al momento non è stata presa ancora nessuna decisione, ma sicuramente c’è feeling tra le parti, con le parti che hanno concordato un nuovo incontro. La Raggi ha fatto una promessa e spinge per accelerare le pratiche e per portare in aula il progetto entro la fine dell’anno. Al momento non c’è esigenza visto che solo 1000 spettatori possono seguire le partite di Serie A, ma Friedkin vuole un futuro vincente e per farlo sa che bisognerà iniziare dallo stadio di proprietà, un nuovo stadio a Roma, una nuova casa per la Roma.

