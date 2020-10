Milan, Rui Costa: “C’è vento, fate attenzione”

Rui Costa, dirigente de Benfica, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Milan TV nel pre partita di Rio Ave-Milan. Ecco le sue parole.

Milan, Rui Costa sulla gara

Milan? “Continuerò tutta la vita ad avere l’orgoglio di aver vestito la maglia del Milan. Stefano Pioli ha giocato con me a Firenze, sono felice per lui. Vedere Maldini lavorare così bene per me è un segnale importante e di soddisfazionee”.