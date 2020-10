La Lega ha adottato il regolamento in caso di positività di molti giocatori in base ai dettami dell’UEFA.

Genoa, Preziosi annuncia: “Anche Destro è positivo al Coronavirus“

Non cessa di smettere l’emergenza Coronavirus in casa Genoa. Anzi, purtroppo aumentano anche i casi. A confermarlo è il numero uno del club, Enrico Preziosi, che ha dichiarato: “Ci sono tanti positivi nella nostra squadra e devo segnalarvi che anche Mattia Destro ha contratto il Covid-19, nonostante abbia una carica virale molto bassa. Rinvio di Genoa-Torino? Credo sia stata presa la decisione più giusta da prendere. Sarebbe stato davvero una brutta immagine per il calcio se avessimo schierato la Primavera in campo contro i granata. Ha vinto il buonsenso. Non dimentichiamoci che siamo decimati, i ragazzi non si stanno allenando. Se avessimo dovuto giocare chi scendeva in campo, io e Faggiano? Purtroppo questo virus è incontrollabile, ho tirato un sospiro di sollievo quando ho letto che nel Napoli non si sono registrati casi. Soprattutto quando ho visto il contatto faccia a faccia tra Masiello ed Osimhen. Non mi riferisco solo allo sport, c’è un aria irrespirabile, non possiamo essere felici in questo momento”.

Ecco la nuova regola introdotta dalla Uefa

Si è da poco concluso il consiglio straordinario di Lega che ha deciso il rinvio della partita tra Genoa e Torino. Questo il nuovo regolamento: una squadra con 12 giocatori indisponibili (+1 portiere) deve giocare, altrimenti rischia di perdere a tavolino per 0-3. La richiesta di rinvio si può utilizzare solamente una volta, ma solo nel caso in cui una squadra registri in settimana almeno 10 casi di positività.

Le parole del presidente del Torino

Urbano Cairo ha voluto dire la sua: “Sono uno sportivo e non sono interessato a giocare in queste condizioni. La cosa importante è che la FIGC e la Lega decidano una regola che poi valga per tutti. Anche perché siamo in ritardo: la Uefa e la Liga l’hanno già fatta. Andava fatta molto prima, l’importante è che oggi si risolva“.

