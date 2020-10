Lazio, Tare: “Girone positivo, ma attenzione ad un calciatore”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato dell’esito dei sorteggi di Champions League nel corso di un’intervista concessa alla radio ufficiale del club capitolino

Lazio, Tare commenta i sorteggi di Europa League

“A primo impatto il girone potrebbe sembrare buono per il cammino che abbiamo in mente. La nostra squadra se la può giocare con tutte, anche se sono molto esperte e questo fattore potrebbe fare la differenza in Europa. Il Borussia Dortmund è una squadra molto esperta, soprattutto negli ultimi anni sta diventando una certezza grazie al lavoro dei nuovi tecnici. Gioca un calcio molto offensivo e dà spettacolo in queste competizioni. Lo Zenit sarà tosto perchè sarà la classica squadra del campionato russo che non sarà semplice da superare, molto fisica. Il brasiliano Malcom è un giocatore che fa la differenza.

Dzyuba mi piace molto ed è una grande punta, ma sul mercato hanno avuto un po’ di difficoltà. Hanno esperienza in questa competizione. Il Brugge gioca un calcio piacevole e offensivo, hanno giocatori che possono stupire, soprattutto i centrocampisti che fanno gol e assist. Partecipano ogni anno alla Champions League e daranno molto fastidio anche in questo girone.

Dobbiamo farci trovare pronti, poi affronteremo le partite con la giusta cattiveria. Questa è un’esperienza unica e darà occasione alla nostra società e ai nostri calciatori di crescere molto. Servirà tanto entusiasmo, questa competizione può dare molto”.

I gruppi della prossima Champions League

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca

Gruppo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach

Gruppo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia

Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Gruppo E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit St Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio, Bruges

Gruppo G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

Gruppo H: Psg, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir

Sorteggi, bene per le italiane in Champions League

Queste erano le fasce dalle quali sono stati sorteggiati gli accoppiamenti.

FASCIA 1: Bayern Monaco (GER), Siviglia (SPA), Real Madrid (SPA), Liverpool (ING), Juventus (ITA), Paris Saint Germain (FRA), Zenit (RUS), Porto (POR)

FASCIA 2: Barcellona (SPA), Atletico Madrid (SPA), Manchester City (ING), Manchester United (ING), Shakhtar Donetsk (UCR), Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ING), Ajax (OLA)

FASCIA 3: Dynamo Kiev (UCR), Lipsia (GERM), Inter (ITA), Olympiacos (GRE), Lazio (ITA), Atalanta (ITA), Salisburgo (AUT), Krasnodar (RUS)

FASCIA 4: Club Brugge (BEL), Borussia Monchengladbach (GER), Basaksehir (TUR), Rennes (FRA), Ferencvaros (UNG), Lokomotiv Mosca (RUS), Marsiglia (FRA), Midtjylland (DAN)