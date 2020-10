Juventus, Nedved: “Sorteggi? Si affrontano i migliori, Messi contro Ronaldo”

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ai canali ufficiali del club bianconero dopo i sorteggi di Champions League che ha messo i bianconeri di fronte a Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros.

Intervista a Nedved sui sorteggi di Champions League

Queste le parole dell’ex centrocampista bianconero dopo i sorteggi:

“Quella con il Barcellona sarà una grande sfida e sarà affascinante perchè andremo in campo per affrontare chi secondo me ancora oggi è tra i due migliori club al mondo. Giocano le squadre dove militano i giocatori più forti ed importanti del mondo, Ronaldo e Messi. Inoltre si affronteranno anche Pjanic e Arthur e questa sarà un’altra gara nella gara per noi e per loro.

Ma non solo ci sarà il Barcellona, andremo in campo anche contro la Dinamo Kiev è una squadra molto solida, con un allenatore esperto come Lucescu. Li conosciamo bene e conosciamo bene anche il tecnico che ha fatto fatto la storia allo Shakhtar e se dovremo andare in Ucraina in inverno sarà molto complicato scendere in campo. Di sicuro per noi questa rappresenterà una grossa difficoltà alla quale dovremo far fronte.

Poi ci saranno anche gli ungheresi che sono un’incognita, non sono i soliti avversari di Champions, ma conoscendo il calcio ungherese, avranno senz’altro molti calciatori di qualità e di futuro avvenire da mettere in mostra. Per questo motivo dovremo stare attenti, in tutte le gare: è sempre la Champions e ogni squadra può creare pericoli in campo”.

I gruppi della prossima Champions League

Gruppo A: Bayern Monaco, Atletico Madrid, Salisburgo, Lokomotiv Mosca

Gruppo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach

Gruppo C: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsiglia

Gruppo D: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

Gruppo E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Gruppo F: Zenit St Pietroburgo, Borussia Dortmund, Lazio, Bruges

Gruppo G: Juventus, Barcellona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

Gruppo H: Psg, Manchester United, Lipsia, Istanbul Basaksehir

Sorteggi, bene per le italiane in Champions League

Queste erano le fasce dalle quali sono stati sorteggiati gli accoppiamenti.

FASCIA 1: Bayern Monaco (GER), Siviglia (SPA), Real Madrid (SPA), Liverpool (ING), Juventus (ITA), Paris Saint Germain (FRA), Zenit (RUS), Porto (POR)

FASCIA 2: Barcellona (SPA), Atletico Madrid (SPA), Manchester City (ING), Manchester United (ING), Shakhtar Donetsk (UCR), Borussia Dortmund (GER), Chelsea (ING), Ajax (OLA)

FASCIA 3: Dynamo Kiev (UCR), Lipsia (GERM), Inter (ITA), Olympiacos (GRE), Lazio (ITA), Atalanta (ITA), Salisburgo (AUT), Krasnodar (RUS)

FASCIA 4: Club Brugge (BEL), Borussia Monchengladbach (GER), Basaksehir (TUR), Rennes (FRA), Ferencvaros (UNG), Lokomotiv Mosca (RUS), Marsiglia (FRA), Midtjylland (DAN)