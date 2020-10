Calciomercato Torino: l’ex Milan può tornare in Serie A

Calciomercato Torino, Niang finisce nel mirino: può tornare in Serie A

Ha bisogno di un nuovo terminale offensivo, da affiancare al “gallo” Belotti. E’ per questo che, tra i nomi del calciomercato del Torino, ci è finito Niang. Il giocatore senegalese sembra nuovamente stato messo nel mirino del club granata, dopo un passato proprio nella società piemontese. Sarebbe un’idea e una soluzione, per i problemi legati al reparto offensivo.

Torino, assalto improvviso a Niang: il senegalese classe ’94 può fare il suo ritorno in Italia

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, vuole regalare una buona soluzione a Marco Giampaolo, tecnico che ha vissuto non pochi problemi legati alle prime due uscite del club granata. Sarebbe un colpo low cost, quello rivelato dai colleghi di Fantacalcio.it, considerando l’ormai parabola discendente del calciatore che non è mai esploso definitivamente, ma pronto a mettere in mostra le sue qualità, che effettivamente non sono mai mancate. Con il club del Rennes, società che ha creduto fortemente in lui, ha trovato 81 presenze e 29 gol, la squadra più longeva della sua carriera. Adesso, a 25 anni, Niang potrebbe fare il suo ritorno in Italia, sponda Torino. I granata possono effettivamente prelevarlo di nuovo dal Rennes, dopo che il club di Ligue 1 lo aveva proprio preso dalla società di Urbano Cairo, per una cifra vicina ai 15 milioni.