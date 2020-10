Calciomercato Roma, il calciatore torna da Fonseca: oggi si chiude l’affare

Calciomercato Roma, riecco Smalling: affare in chiusura nel corso di questa giornata

E’ una lunga telenovella che potrebbe concludersi oggi. Il calciomercato della Roma gira attorno a Chris Smalling, primissimo nome per la difesa dei giallorossi. Desiderano il suo ritorno in Capitale i tifosi, che non vedrebbero l’ora di riabbracciare il giocatore che ha fatto tanto bene alla Roma nello scorso campionato. Non vedrebbe l’ora neanche Paulo Fonseca, tecnico che lo metterebbe al centro della difesa a tre e accanto ai già presenti Mancini e Kumbulla, per una difesa di tutto rispetto.

L’interesse di Newcastle in Premier League e dell’Inter continua ad esistere ma, per quest’ultima, le cose sembrano essersi complicate. Sì, perché non ne avrebbe più bisogno con così poi tanta urgenza Antonio Conte che ha avuto la conferma, nel corso degli ultimi giorni, della permanenza di Milan Skriniar. Con lo slovacco che resta, l’alternativa italiana ed unica, è quella della Roma per il giocatore del Manchester United. Chris Smalling è pronto al suo ritorno in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, assalto per Smalling: i dettagli

Roma, Smalling non vede l’ora: vicina la fumata bianca per il ritorno in Serie A

Ha voglia di Roma, il difensore del Manchester United, Chris Smalling. Ormai è rottura totale con il club per il quale ha giocato per lunghi anni, con la società che gli aveva impedito di restare ancora in Italia, non continuando così l’avventura in Europa League. Indossò una mascherina griffata giallorosso, in segno di protesta, nel volo che lo portava a Manchester, per il ritorno allo United. Una mascherina che potrebbe tornare presto ad indossare, ma questa volta con la tuta della Roma, in viaggio. Sì, perché stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, Smalling-Roma sarebbe una trattativa in dirittura di arrivo.

Roma, cifre e dettagli dell’operazione Smalling

Attende impaziente Chris Smalling, con il quale la Roma avrebbe già un accordo. Fienga è volato in Inghilterra per chiudere l’affare con i Red Devils, che avrebbero accettato in un ufficio di Manchester l’offerta di 20 milioni di euro da parte della Roma. L’accordo col giocatore ci sarebbe pure ed è per questo che, in 4 giorni, si andrebbe a chiudere un affare che accontenterebbe tecnico e ambiente. Smalling è vicino al ritorno, l’inglese farà rientro in Capitale.