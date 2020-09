Calciomercato Roma, ecco la nuova offerta per Smalling

Lunedì si chiuderà ufficialmente la sessione del calciomercato della stagione 2020-2021. Il gong è vicino, ma alcune società stanno lavorando per completare gli ultimi acquisti. Tra queste c’è la Roma, che è alla ricerca di un difensore per completare la sua rosa. Il primo nome sulla lista è sempre quello di Smalling del Manchester United.

Mercato, le cifre dell’offerta della Roma

Dopo una buona stagione con la maglia della Roma, Smalling era rientrato al Manchester United, dopo il prestito di sei mesi nella capitale. Le buone prestazioni avevano spinto gli uomini di Fonseca a voler rinnovare il prestito, ma i Red Revils non hanno accettato la proposta perchè non volevano favorire una diretta concorrente in Europa League. Così non se n’è fatto più nulla. Ma si sa, certi amori non finiscono.

Quello per il classe 89′ è rimasto intatto, tanto che lui stesso ha dichiarato di voler tornare in Italia. Per questo motivo i discorsi sono proseguiti, senza tuttavia arrivare ad un accordo per molto tempo. I tempi invece ad oggi sembrano essere maturi per il suo ritorno. Secondo quanto riferito dai colleghi di calciomercato.com, il club di Friedkin ha presentato un’offerta di 15 milioni più bonus agli inglesi, che vorrebbero incassarne 20. La distanza, dunque, è piccola e nella trattativa potrebbe rientrare anche il terzino Dalot. Per lui coi giallorossi l’anno scorso 30 presenze in Serie A. Nel massimo campionato italiano ha scritto il proprio nome sul tabellino 3 volte con un gol e 2 volte con un assist.

Ultime Roma, domani l’incontro con l’intermediario Palac

In questa battaglia l’Inter era stato un formidabile avversario, ma nelle ultime ore i nerazzurri si sono tirati fuori dalla corsa al centrale inglese. La conclusione, dunque, appare vicina e tanto che l’intermediario Jozo Palac, è atteso a Roma nella giornata di domani. L’incontro in tal senso potrebbe risultare decisivo per concludere la trattativa. La retroguardia dei giallorossi ha subito due reti nell’ultima partita e se si concretizzerà il ritorno di Smalling, potranno contare su un profilo con un’esperienza internazionale. Nel mercato, però, non esistono certezze e restano vive le piste che portano a Verissimo e Nacho.