Il calciomercato della Roma è stato uno dei più intricati della Serie A. I giallorossi sono stati vicinissimi alla cessione di Edin Dzeko e nel frattempo hanno acquistato uno dei maggiori talenti del calcio italiano, Marash Kumbulla, ma nei prossimi giorni sorprenderanno ancora i propri tifosi.

Calciomercato Roma, chiuso il colpo in attacco

La vicenda Dzeko si è conclusa con un lieto fine per i giallorossi che alla fine sono riusciti a trattenere il bosniaco per le reticenze del Napoli nel cedere Milik. Il capitano della Roma, dopo la prima partita in panchina, ha disputato l’intera gara contro la Juventus, ed è pronto ad essere ancora il faro del club di Fonseca che potrà contare ancora sulle sue qualità. Ma per Dzeko servirà una riserva: affrontare tre competizione con un solo attaccante di ruolo è impossibile per la Roma che nelle ultime ore ha accelerato con il Real Madrid per arrivare a Borja Mayoral.

Calciomercato Roma, pronto un graditissimo ritorno: le ultime

Calciomercato Roma, accordo definito per Borja Mayoral

L’attaccante del Real Madrid è stato seguito a lungo dalla Lazio che ha provato a portarlo nella capitale, salvo poi virare su Muriqi e chiudere per l’attaccante kosovaro. Ma il viaggio di Borja Mayoral a Roma era nel destino dell’attaccante spagnolo che vestirà gli altri colori della Città Eterna. La Roma di Paulo Fonseca, infatti, ha limato gli ultimi dettagli con il Real Madrid e si è assicurato il forte attaccante classe ’97. I giallorossi se lo assicurano in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Borja Mayoral, però, firmerà il rinnovo contrattuale con i Blancos, e poi si trasferirà a Roma. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito e già nel fine settimana sarà a Trigoria.

Roma, in chiusura l’affare Smalling

Completato il reparto offensivo, per la Roma sarà tempo di pensare a completare la difesa. Il nome in cima alla lista della dirigenza giallorossa è Chris Smalling. Il centrale inglese è in uscita dal Manchester United ed è in costante contatto con Fonseca. Vuole tornare in giallorosso e ripetere quanto di buono fatto vedere nella prima stagione in Serie A.

