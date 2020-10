Calciomercato Napoli: un pupillo di Gattuso per il centrocampo

Calciomercato Napoli, Bakayoko in azzurro: Gattuso chiede un centrocampista

Mancano solo 4 giorni alla chiusura del calciomercato e il Napoli ha urgentemente bisogno di un centrocampista. Il nome di Tieoumè Bakayoko spunta tra le opzioni per i partenopei, con il centrocampista francese a caccia di una nuova esperienza, magari tornando in Italia. Dopo un lungo corteggiamento da parte del Milan, sembra non concretizzarsi la cosa ed è per questo che si starebbe guardando intorno il calciatore del Chelsea.

Ha bisogno di vendere il Napoli, ma anche di acquistare. Situazioni completamente differenti per quel che riguarda i propri reparti. In difesa è okay, tra i pali pure. In avanti una quantità incredibile di calciatori in uscita, considerando la presenza ancora di Younes – in orbita Eintracht Francoforte – e Adam Ounas, senza dimenticare Milik e Llorente, con il primo che rischia di finire la sua esperienza a costo zero.

Napoli incompleto, Bakayoko per risolvere l’emergenza a centrocampo: il francese ritroverebbe Gattuso

Nonostante le cessioni dunque per il reparto offensivo, è in quello del centrocampo che l’organico di Gattuso è carente. Numericamente mancano proprio i pezzi, considerando i soli Lobotka ed Elmas come sostituti di Demme, Fabian Ruiz e Zielinski. Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, non ci sarebbe più solo Vecino tra le idee di Rino Gattuso, ma un suo vecchio pupillo. E’ Tieoumè Bakayoko, centrocampista di rottura che bene aveva fatto con lui a Milano, nell’esperienza rossonera con lo stesso tecnico calabrese.

Bakayoko proposto al Napoli: il francese gradisce l’opzione azzurra, Giuntoli deve sbrigarsi

Potrebbe essere il colpo a sorpresa del Napoli, che riporterebbe in Italia un ottimo centrocampista, finito ai margini del club di Lampard. Non c’è spazio al suo Chelsea e il ritorno al Monaco sembra improbabile. Ha voglia di ritrovare un posto da titolare ed è quello che potrebbe garantirgli il Napoli, con il ds Giuntoli che avrebbe avuto una vera e propria proposta dagli intermediari, che spingono al passaggio di Bakayoko in azzurro. Gradisce la destinazione lo stesso francese, pronto a ritrovare Gattuso. E Rino non vedrebbe l’ora di trovarsi l’organico completo. Manca un solo tassello, poi sarà un Napoli completo.