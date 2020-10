Calciomercato Milan, niente addio nel 2021: si lavora per il rinnovo

Il Milan scenderà in campo oggi in Europa League. Ultimo turno preliminare per i rossoneri che si trovano a 90 minuti dalla fase a Gironi. Di fronte ci sarà il Rio Ave, gara che si giocherà in Portogallo tra le varie assenze per i rossoneri. Intanto, la società lavora senza sosta per approfittare delle ultime occasioni di mercato, che chiuderà il 5 ottobre alle ore 20:00. Non sono acquisti però, perché il club vuole anche occuparsi di alcune questioni interne, come nel caso del rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma.

Calciomercato Milan, rinnovo per Donnarumma: si tratta

Gianluigi Donnarumma, portiere e leader del Milan, è sempre più un punto di riferimento per i suoi compagni e per i tifosi dentro e fuori dal campo. Il giovane calciatore ha giurato più volte amore al Milan e ora la società vorrebbe continuare con lui ancora a lungo. Il contratto in scadenza nel 2021 rappresenta un pericolo, dato che da gennaio il portiere potrebbe accordarsi con un nuovo club, per questo la società rossonera spinge per chiudere subito dopo i primi di ottobre. Saranno decisivi i prossimi mesi per una firma di Donnarumma. Si lavora per un rinnovo di 4 anni, quindi fino al 2025, per circa 8 milioni di ingaggio più vari bonus. Il Milan non vorrebbe inserire una clausola rescissoria a differenza di Raiola. La Juventus resta defilata, non ha preparato nessun affondo per il portiere.

(www.gettyimages.it)LEGGI ANCHE >>> Milan, Pioli in conferenza stampa prima del Rio Ave

Rio Ave-Milan, i convocati di Pioli

Diramata la lista dei convocati di Stefano Pioli per il match d’Europa League contro il Rio Ave. Tante assenze per i rossoneri, che dovranno fare a meno di Conti, Romagnoli, Rebic, Duarte e Ibrahimovic. Torna, invece, a disposizione Leao.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, Leão, Maldini.

Probabili formazioni Rio Ave-Milan

Rio Ave (4-3-3): Kieszek; Pinto, Santos, Borevkovic, Pedro Amaral; Filipe Augusto, Tarantini, Chico Geraldes; Mané, Moreira, Piazon. All. Mario Silva.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All. Pioli.