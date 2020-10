AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge da FK Bodø/Glimt. L’attaccante norvegese si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025.

Nato a Bodø (Norvegia) il 12 ottobre 1999, Hauge è cresciuto nel Settore Giovanile del Bodø/Glimt con cui ha esordito in prima squadra nel 2016. Dopo 67 presenze e 9 gol, nel 2018 si è trasferito in prestito all’Aalesund, prima di far ritorno al Bodø/Glimt dove ha collezionato altre 51 presenze e realizzato 26 gol nelle due stagioni successive. Il calciatore norvegese indosserà la maglia numero 15.

I rossoneri hanno ceduto Lucas Paquetà nelle ultime ore. Il fantasista brasiliano è passato al Lione per circa 20 milioni di euro. Adesso il club francese vorrà monetizzare e prepara la cessione di Memphis Depay, attaccante olandese in scadenza 2021. Al calciatore ci hanno pensato anche italiane, come nel caso di Roma e ultimo proprio il Milan, che ha provato ad inserirlo nell’affare Paqueta. Affare però troppo complesso. Ora il Milan aspetta l’occasione per chiudere un nuovo attaccante, l’ultimo nome spuntato fuori è quello di Florian Thauvin. Il calciatore del Marsiglia si è proposto ai rossoneri e vorrebbe finire a giocare in Italia.

Resta Bakayoko il nome per rinforzare il centrocampo. Il calciatore del Chelsea è pronto a dire addio, poiché non rientra nei piani tattici di Frank Lampard. Possibile colpo last minute, con il club inglese che potrebbe calare le richieste di circa 25 milioni di euro. Su di lui però, nelle ultime ore, ha messo gli occhi anche il Napoli, con il calciatore che potrebbe tornare a lavorare con Gattuso dopo l’esperienza al Milan. Diversi litigi tra i due, ma poi a pace fatta il calciatore ha dato il meglio di se nel centrocampo a due sotto la gestione dell’attuale allenatore del Napoli.