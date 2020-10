Calciomercato Juventus, due squadre piombano sul difensore

La sessione estiva di calciomercato sta per terminare, e la Juventus continua ad attivarsi sia per quanto riguarda le entrata, sia le uscite. Se da una parte è possibile che possa esserci un ultimo vero colpo, dall’altra attenzione anche a chi può partire. Nella rosa bianconeri ci sono diversi esuberi, e su un difensore in particolare pare essersi scatenato un vero e proprio duello.

Ultime Juventus: Valencia e Rennes su Rugani

Tra i giocatori in partenza della Juventus c’è anche Daniele Rugani, ormai da tempo fuori dalle gerarchie bianconere, e che in queste ultime ore sta ricevendo tante avance da vari campionati. Il centrale vorrebbe giocare di più, ma Pirlo difficilmente sacrificherà qualcuno dei suoi titolari; al momento la cessione è la pista più percorribile, con vari club pronti ad investire i 20 milioni di euro richiesti dalla Vecchia Signora. Ad oggi la squadra più vicina sembra essere il Valencia, la quale vorrebbe completare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto. Le cifre ridotte però non convincono ancora, ed ecco che si è aperta un’altra ipotesi: il Rennes, che intanto sta valutando anche un altro profilo. Insomma, o Liga o Ligue 1 per Rugani, che aspetta di conoscere il suo futuro. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Juventus: anche Premier per Rugani

Il futuro di Rugani è ancora incerto, e a distanza di pochi giorni dalla chiusura della sessione, il difensore ex Empoli non conosce ancora la sua prossima destinazione. Il Valencia e il Rennes ci stanno provando, ma non è escluso che il giocatore possa anche accettare la pista Premier League: gradimento a Londra, con il West Ham che resta nei paraggi. Da escludere a priori quindi le ipotesi Newcastle e Leeds.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio vicino: ci sono tre squadre

Mercato Juventus: un difensore va, un difensore viene?

La partenza di Rugani è attesa nel giro dei prossimi giorni, a patto ovviamente che arriva un’offerta ritenuta valida. La Juventus vorrebbe monetizzare il più possibile, anche sbloccando la possibilità di investire per un altro difensore. Nel mirino Marcos Alonso del Chelsea, con un duello ancora aperto con l’Inter.

LEGGI: Calciomercato Juventus, colpo Marcos Alonso: la formula, beffata l’Inter