Calciomercato Juventus, colpo Marcos Alonso: la formula, beffata l’Inter

Settimana importante per la Juventus di Pirlo, che dopo il pareggio 2-2 contro la Roma in 11 contro 10 all’Olimpico, dovrà affrontare il Napoli di Rino Gattuso che si trova a quota sei punti. Big match all’Allianz Stadium che potrà iniziare a dirci a che punto sono le due grandi del calcio italiano. Intanto, la società resta attiva sul mercato in cerca di nuovi acquisti da poter mettere a disposizione del nuovo allenatore. Oltre alla fascia destra, dove si sta trattando l’acquisto di Federico Chiesa, i bianconeri sono anche interessati a Marcos Alonso per la corsia mancina, ma non è l’unica squadra italiana che ha pensato all’ex Fiorentina.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Marcos Alonso

Marcos Alonso è pronto a dire addio al Chelsea. Il terzino mancino spagnolo classe 1990 non rientra più nei piani di mister Frak Lampard che ha intenzione di lasciar partire lui e altri big in queste ultime ore di mercato. Il club inglese ha fissato il prezzo del calciatore in scadenza nel 2023 a 25 milioni di euro. E’ sfida in Serie A, perché oltre la Juventus anche l’Inter è sul calciatore. Alonso si è trasferito nel 2016 dalla Fiorentina al Chelsea proprio grazie ad Antonio Conte che era sulla panchina del club inglese. Ora potrebbe tornare a lavorare con lui, ma la Juve sembra intenzionata a spingere di più.

Mercato Juve, la formula per Marcos Alonso

I bianconeri vorrebbero chiudere il colpo per rinforzare la catena di sinistra. Al momento solo Alex Sandro e Gianluca Frabotta occupano quella posizione. I bianconeri vogliono dare una valida alternativa a Pirlo visto l’infortunio di Alex Sandro. In quella posizione è stato ceduto Luca Pellegrini al Genoa che era appena tornato dal prestito al Cagliari. La Juventus vuole approfittare del mercato bloccato dell’Inter per beffare e anticipare la concorrenza. I nerazzurri dovranno prima liberarsi di Joao Mario e Dalbert. la Juve, invece, del solo De Sciglio. La formula è quella usata con l’Atletico Madrid per Morata, ovvero il prestito oneroso con obbligo di riscatto che scatterebbe ad alcune condizioni.

