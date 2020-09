Il calciomercato è giunto al capolinea ma gli ultimi giorni potrebbero essere estremamente interessanti per la Juventus. I bianconeri sono al lavoro per completare la rosa di Andrea Pirlo e presto potrebbero arrivare volti nuovi per iniziare a lavorare su reparti completi e ben assortiti.

Calciomercato Juventus, contatti con la Fiorentina

L’obiettivo di mercato, ormai dichiarato, della Juventus è Federico Bernardeschi. Il calciatore della Fiorentina è da tempo nel mirino dei bianconeri che proprio negli ultimi giorni di mercato potrebbero pensare di affondare il colpo e approfittare, magari, degli “sconti” degli ultimi giorni per soffiare il talentuoso esterno offensivo ai Viola. La trattativa è entrata nel vivo nelle ultime ore ma non è ancora decollata a causa della reticenza della squadra di Commisso nell’accettare le contropartite offerte dai bianconeri e nella conseguente volontà di ricevere solo offerte cash. La sensazione, però, è che la Juventus cercherà di cedere gli esuberi nei prossimi giorni e presentare alla Fiorentina l’offerta economica richiesta.

Calciomercato Juventus, le ultime su Chiesa: la Fiorentina ha chiesto un calciatore

Calciomercato Juventus, la Fiorentina soffia l’obiettivo ai bianconeri

La partenza, eventuale, di Federico Chiesa, però, non lascerebbe la Fiorentina spiazzata. Tutt’altro. I viola si stanno già tutelando sul mercato e secondo quanto riferito da calciomercato.com, Rocco Commisso sarebbe pronto all’offerta per Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese è considerato perfetto per la Fiorentina di Iachini e per il suo gioco e nel caso di addio di Chiesa, l’argentino sarà un nuovo calciatore viola. Nelle ultime sessioni di mercato la Fiorentina si è sempre interessata al numero 10 dell’Udinese e questa volta potrebbe essere quella giusta per il trasferimento in Toscana.

Calciomercato Juventus, Commisso parla di Chiesa

De Paul e Callejon, la Fiorentina ha le idee chiare

L’addio di Federico Chiesa è già scritto sul taccuino della dirigenza della Fiorentina che è già al lavoro per sostituire il classe ’97. Rodrigo De Paul è la scelta numero uno per sostituire Chiesa ma non ricoprirebbe a pieno il suo ruolo e per questo ci si guarda ancora intorno. Un nome che sta facendo gola a Rocco Commisso e Daniele Pradè è quello di José Maria Callejon. L’ex Napoli è svincolato e potrebbe essere un colpo low-cost di elevatissimo livello.

