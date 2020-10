Calciomercato Juventus, Douglas Costa risponde allo United

Il calciomercato della Juventus continua con grande intensità, e non è affatto da escludere che possa esserci un ultimo grande colpo in questa sessione estiva. Paratici e il suo staff sono a lavoro costante per accontentare Pirlo, ma attenzione anche a quello che può succedere in uscita. Nella rosa bianconera ci sono alcuni esuberi, e intanto per uno di questi è arrivata una novità.

Ultime Juventus: “no” di Douglas Costa allo United

Occhi puntati sulla situazione Douglas Costa, con il brasiliano più volte accostato a diversi club. L’esterno bianconero è stato protagonista di un’ultima annata per nulla esaltante, e in queste settimane era trapelata la voce di un suo possibile addio. Tra le squadre più interessate c’era il Manchester United, il quale ha provato più volte ad accelerare i tempi e a chiudure la trattativa. Tutto sfumato però, con il giocatore che ha deciso di restare a Torino e giocarsi le sue carte sotto la guida di Andrea Pirlo. Niente Manchester United quindi, costretto a virare su un altro obiettivo, così come riportato poco fa da cm.com.

Mercato Juventus: Douglas resta, Chiesa si fa lo stesso?

Qualche tempo fa avremmo tutti scommesso su una partenza di Douglas Costa, ma a quanto pare le cose non sono andate così. Il brasiliano si sente attaccato ai bianconeri, e vuole restare per dimostrare ancora una volta le sue enormi doti tecniche. Vari infortuni hanno condizionato le sue ultime annate, ma nonostante questo resta un giocatore di cui potersi fidare, soprattutto a partita in corso. Ma se resta, che ne sarà del colpo Chiesa? Nessuna limitazione, con l’esterno viola che resta un obiettivo, a prescindere dal futuro del brasiliano.

News Juventus: si attende una cessione

Intanto la Juventus aspetta un’altra cessione, ovvero quella di Khedira. Il tedesco non chiederà sconti per partire, e il suo addio potrebbe avvenire da qui a qualche giorno. Su di lui c’è l’interesse del PSG, Leonardo può affondare il colpo.

