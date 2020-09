L’ultima settimana di calciomercato potrebbe riservare un super colpo per la Juventus che sta cercando di portare a termine l’affare Federico Chiesa con la Fiorentina.

Calciomercato Juventus, occhi su Chiesa

Da qualche giorno, ormai, la Juventus ha deciso di puntare fortemente su Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina è considerato l’uomo perfetto per la nuova squadra che sta costruendo Andrea Pirlo e negli ultimi cinque giorni si punterà fortemente su di lui. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la dirigenza della Juve ha proposto nelle ultime ore Rugani e De Sciglio come possibili contropartite tecniche, ricevendo però un no da parte della Fiorentina. Al momento, dunque, non ci sono accordi tra le parti perché il club di Commisso non ha intenzione di accettare eventuali contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, le parole di Commisso su Chiesa

Calciomercato Juventus, le contropartite non convincono la Fiorentina

E’ questo il motivo che sta spingendo la Juventus a cercare di cedere gli esuberi e far spazio, sia dal punto di vista numerico che economico all’arrivo di Federico Chiesa. L’obiettivo della Juventus è quello di riuscire comunque a cedere alcuni elementi in uscita come gli stessi Rugani e De Sciglio, oltre a Douglas Costa, e presentarsi nuovamente ai dirigenti viola con un’offerta cash che possa convincerli: la Fiorentina valuta il calciatore, tra prestito ed eventuale diritto di riscatto, 60 milioni di euro.

La Fiorentina vuole Demiral

La Fiorentina, dunque, pare voler accettare solo un’offerta economica molto consistente e rifiutare ogni tipo di contropartita tecnica. Ma secondo quanto riferisce Sky Sport, i Viola nelle ultime ore hanno aperto anche ad un’opzione del genere, ma solo se nell’affare sarà inserito Merih Demiral. Il difensore turco è considerato perfetto da Iachini per la Fiorentina ma a questo punto è la Juventus a rifiutare di inserire il calciatore nell’affare. Il difensore turco, per Pirlo e per l’intera dirigenza bianconera, non è cedibile e non sarà inserito nella trattativa per Chiesa.

