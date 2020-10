Calciomercato Juventus, Chiesa arriva: un bianconero finirà ai viola

Calciomercato Juventus, assalto a Chiesa: Commisso lo sostituirà con un bianconero

Settembre finisce, ottobre arriva e con sé anche la chiusura del calciomercato. La Juventus prepara il suo assalto a Federico Chiesa, calciatore che ben presto potrà finire in bianconero. Ha intenzione di compiere il colpo dell’estate, anche se ormai siamo entrati in pieno autunno, Andrea Agnelli. Il patron bianconero ha voglia di regalare ad Andrea Pirlo un colpo importantissimo per il suo reparto offensivo e chiudere così questa finestra di mercato, col botto. Servirà prima cedere, anche se al momento sembra essere tutto fermo per quel che riguarda la situazione in uscita. Sembra non bollire niente in pentola per Federico Bernardeschi, ma neanche sul fronte Douglas Costa si muove molto. Il calciatore brasiliano ha ricevuto offerte importanti che però ha rifiutato. Tra le ultime, il ‘no’ secco al Wolves, col passaggio sfumato in Premier League.

Mercato Juventus, Chiesa è l’assoluto protagonista di questo rush finale: idea concreta per i bianconeri

Nel rush finale di questo calciomercato ci è finito Chiesa tra i protagonisti. L’idea è quella di un prestito oneroso con opzione di riscatto, che diventerebbe obbligo attraverso di obiettivi raggiungibili facilmente. A lavoro ci sono Juventus e intermediario dell’affare, Fali Ramadani, con un’operazione di circa 45-50 milioni di euro. Lo rivelano i colleghi di Calciomercato.com, per un affare “alla Morata”, di un prestito biennale. Si stanno dunque sondando delle basi interessanti, ma tocca prima fare spazio, come già sottolineato. E al momento è, purtroppo per la Juventus, tutto fermo.

Juventus a caccia di Chiesa, Commisso vuole De Paul per sostituirlo: il bianconero diventa un obiettivo

Deve liberare qualcuno, anche per monetizzare e non solo per l’incredibile numero di fantasisti ed esterni che si trova in fase d’attacco la società bianconera. Intanto, mentre la Juventus cerca di vendere calciatori come Douglas Costa, Bernardeschi e Rugani – l’ultimo sempre più vicino a Valencia o West Ham – è la formazione viola a volersi aggiudicare un sostituto perfetto per Federico Chiesa. Il patron Rocco Commisso non vuole restare a mani vuote ed è per questo che piomberà su Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino sembra sempre convinto di voler lasciare i bianconeri, ma l’Udinese non sembra aver trovato alcun accordo con il Leeds. Per tale motivo potrebbe intromettersi la viola, con la Fiorentina dunque pronta a sostituire Chiesa.