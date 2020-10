Calciomercato Juventus, colpo Chiesa: domani l’ultima in viola

Domani via alla terza giornata di Serie A Tim. Scenderanno in campo Fiorentina e Sampdoria. Una partita delicata per entrambe, con i viola a quota tre punti nelle prime due giornate, mentre i doriani a quota zero. Chi potrebbe essere il protagonista mediatico (ma anche in campo ovviamente) è Federico Chiesa. Riflettori puntati su di lui più del solito con il calciatore che è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Trattativa in stato avanzato tra i due club, i prossimi giorni si chiuderà, prima della chiusura del mercato del 5 ottobre alle ore 20:00.

Fiorentina, ultima di Chiesa in viola

Dovrebbe essere davvero l’ultima di Federico Chiesa con la maglia dalla viola. Trattativa lampo portata avanti dalla Juve che è ad un passo dalla chiusura. Il calciatore (molto probabilmente) scenderà in campo contro la Sampdoria, per poi trasferirsi nei giorni seguenti a Torino, sponda Juve, dove incontrerà il suo ex compagno Federico Bernardeschi. La Fiorentina ha già individuati i sostituti, oltre allo svincolato Callejon (che è già stato bloccato), ci sono anche Deulofeu (che spinge per tornare in Italia) e De Paul, che piace tanto a Commisso e vorrebbe far calare le pretese dell’Udinese di 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, accordo vicino per Chiesa

Manca davvero poco per l’affare Chiesa. Al momento, ciò che non sblocca la trattativa, è la cessione di Douglas Costa. Il calciatore bianconero rifiuta più offerte e non fa decollare l’acquisto del talento italiano. L’esterno brasiliano è stato messo ormai ai margini del progetto bianconero che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Intanto, per Chiesa, sembra davvero tutto fatto. Accordo totale con il giocatore, che andrà a guadagnare 4,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Mentre si limano i dettagli tra Fiorentina e Juventus. Il calciatore passerà ai bianconeri con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra totale di circa 50 milioni di euro. Nessuno inserimento di contropartite tecniche, nonostante i viola avessero fatto richiesta alla Juventus di Demiral.

