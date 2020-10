Calciomercato Juventus, colpo Chiesa: arriva l’annuncio di Paratici

La Juventus continua a lavorare sul mercato tra entrate ed uscite. Il club bianconero ha messo nel mirino Federico Chiesa, talento italiano e simbolo della Fiorentina. L’intenzione della Juve è quella di acquistare in stile Bernardeschi una delle bandiera della Fiorentina di Rocco Commisso. Il patron viola non si è tirato indietro e ha fissato il prezzo del calciatore. Ultimi giorni di mercato importanti, sarà una corsa contro il tempo, considerando che i club possono ufficializzare il tutto entro lunedì 5 ottobre alle ore 20:00.

Calciomercato Juventus, le parole di Paratici su Chiesa

Dopo le parole di Rocco Commisso, che ha preferito non sbilanciarsi, sono arrivate anche quelle della Juventus. A commentare il possibile affare Chiesa è stato Fabio Paratici, ds bianconero, che ha voluto comunicare come la Juve resti vigile sul mercato in entrata. Il dirigente bianconero ha chiarito che la Juve resta attenta sul possibile affare Chiesa, così come per altri grandi calciatori. Si cerca l’occasione di mercato e la Juve, come annunciato a Sky Sport, ci proverà fino alla fine.

LEGGI ANCHE >>> Marcos Alonso-Juventus, affare in discesa: Inter beffata

Mercato Juventus, nuova offerta per Chiesa

Prestito con obbligo di riscatto, per una cifra di almeno 50 milioni di euro. Sono queste le condizioni dettate da Rocco Commisso, ma la Juventus prova a cambiare l’affare ed inserire anche delle contropartite tecniche nella trattativa. Offerti sia Mattia De Sciglio che Daniele Rugani alla Fiorentina, ma la riposta dei viola è sempre stata chiara: no alle contropartite tecniche, solo cash. L’unica contropartita che la Fiorentina avrebbe accettato sarebbe stata Demiral, ma i bianconeri non hanno intenzione di privarsene.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Mancini se Pirlo fallisce

Calciomercato Juve, prima le cessioni

Gianluca Di Marzio fa sapere che ora la Juve proverà a vendere Rugani e De Sciglio altrove per fare una nuova offerta, essendo entrambi fuori progetto. Si tenterà di liberare anche Douglas Costa che però finora ha rifiutato tante proposte. Solo in quel momento si riproverà per Chiesa, per cui la Fiorentina vuole 60 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Mentre “sanno anche i muri che il giocatore ha già un accordo con la Juventus per il contratto”, annuncia Di Marzio.