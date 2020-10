A pochi giorni dalla fine del calciomercato, l’Inter di Antonio Conte è al lavoro per completare la rosa e affrontare, poi, le tre competizioni ad altissimo livello.

Calciomercato Inter, fatta per Darmian

Per l’Inter oggi sono stati sorteggiati i gironi di Champions League che vedranno i nerazzurri protagonisti nel gruppo con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Monchegladbach. La rosa di Antonio Conte, però, dovrà essere ancora perfezionata per continuare a crescere e ridurre il gap anche dai top club europei, oltre che dalla Juventus. I nerazzurri hanno intenzione di fare ancora meglio rispetto alla scorsa stagione e puntare alla vittoria di un trofeo, che lo scorso anno è mancato per pochissimo. Dal mercato, nei prossimi giorni arriverà un altro rinforzo in difesa: Matteo Darmian.

Calciomercato Inter, contatti per il centrocampista

Calciomercato Inter, domani le visite mediche per Darmian

Il difensore andrà a completare il reparto arretrato che, per Conte, era ancora da perfezionare dopo la partenza di Diego Godin. Seconndo quanto riferisce Sky Sport, l’Inter lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro. Cifra che già a gennaio era stata pattuita con il Parma e ora semplicemente erogata dopo aver ricercato anche altri difensori. Nella giornata di domani, l’ex Manchester United e Parma arriverà a Milano per effettuare le visite mediche di rito e poi firmare il contratto che lo legherà all’Inter. La mancata partenza di Milan Skriniar non ha permesso all’Inter di affondare il colpo per calciatori più costosi del classe ’89 che, alla fine, è tornato ad essere il prescelto per Conte.

Calciomercato Inter, Nainggolan verso Cagliari

Inter, assalto a Marcos Alonso

Con Matteo Darmian, però, potrebbe non essersi concluso il mercato dell’Inter. I nerazzurri stanno cercando anche un esterno sinistro puro per offrire un’alternativa valida ad Ashley Young e Conte lo ha individuato in Marcos Alonso. L’esterno è in uscita dal Chelsea dopo l’arrivo di Chilwell e, secondo Sky Sport, domani sarà il giorno giusto per l’Inter che avanzerà una nuova proposta di prestito ai Blues. Il club londinese sembra orientato ad accettare l’offerta nerazzurra per liberare uno slot.

