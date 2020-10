L’Inter si muove ancora per il centrocampo. Nonostante l’abbondanza di giocatori in mezzo al campo, Antonio Conte avrebbe chiesto ancora un rinforzo.

Mercato Inter: contatti per Locatelli

Secondo le ultime di mercato, il club nerazzurro si starebbe continuando a muovere per Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, cresciuto nel settore giovanile del Milan.

Secondo quanto riportato da la Gazzetta di Modena, i nerazzurri avrebbero nuovamente contattato il Sassuolo per il classe ’98.

Marotta ed Ausilio per avere il calciatore subito a Milano avrebbero presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto. Intenzione dell’Inter sarebbe quella di chiudere un’operazione stile Sensi. Il Sassuolo, però, avrebbe rifiutato di aprire ad oggi a questa ipotesi in quanto il tempo per trovare un sostituto all’altezza non ci sarebbe.

Mercato Inter: si lavora ancora per il centrocampo

La notizia, tuttavia, conferma quanto emerso negli ultimi giorni. In nerazzurri, infatti ,starebbero ancora lavorando sul centrocampo dove il sogno resta Kantè.

L’Inter, infatti, ha ancora in uscita Vecino e Brozovic oltre a Naiggolan. Se arrivassero queste cessioni allora si procederebbe ad un innnesto.

Tra i vari nomi resta in piedi anche quello di Thomas Partey per cui l’Atletico Madrid chiede i 50 milioni della clausola.

Ma attenzione anche al Tottenham, se Mourinho facesse entrare nei discorsi per Skriniar quel Moussa Sissoko la situazione potrebbe cambiare a Milano visto che il francese piace da una vita a Piero Ausilio. Nell’ultima settimana di mercato potrebbe avere come sempre una svolta. A questi giocatori, tuttavia, va aggiunto anche il nome di Locatelli.

Calciomercato Inter: le ultime su Kantè, Brozovic contropartita?

Al di là delle alternative come Locatelli, l’Inter continua a sperare di chiudere Kantè. Anche nelle ultime uscite in sala stampa Antonio Conte ha ribadito la necessita si un ulteriore innesto in mezzo al campo ed il suo obiettivo resta N’Golo Kantè, che malgrado le due presenze da titolare accumulate finora nel Chelsea, per il club inglese sul mercato.

Per arrivare a lui, come detto, l’Inter deve prima vendere. La soluzione potrebbe anche essere quella di inserire un giocatore nella trattativa con il Chelsea: è noto che a Londra non dispiacessero né Skriniar, nè Brozovic, ma il difensore per ora non si sblocca.