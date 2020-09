Ultime Napoli, arriva l’annuncio sull’esito dei tamponi

Il Covid-19 continua ad essere una spina nel fianco nella nostra penisola, e anche il mondo del calcio sembra essere continuamente colpito da nuovi casi di positività. L’ultimo episodio riportato è quello che ha visto coinvolto il Genoa, club dal quale sono risultati positivi ben 14 tesserati, tra giocatori e staff. Il pericolo c’è, ed è corso ai ripari il Napoli, ultima squadra ad aver affrontato qualche giorno fa i liguri.

Ultime Napoli: annunciato l’esito dei tamponi

Il Napoli è dovuto correre ai ripari, e vista la situazione per quanto riguarda il Genoa, ecco che sono stati effettuati subito dei tamponi a tutta la squadra. Poco fa è arrivato finalmente l’esito, ed è è stato annunciato direttamente sul sito ufficiale del club azzurro: “Sono stati tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra, i prossimi tamponi saranno effettuati domani al Training Center”. Un’ottima notizia quindi, e che scaccia almeno per il momento ogni incubo. La squadra di Gattuso non è a rischio, o quanto meno ha scampato il pericolo di un eventuale focolaio nel match del San Paolo.

POTREBBE INTERESSARTI: Genoa, confermati 14 tesserati positivi: il comunicato (UFFICIALE)

News Napoli: la partita con la Juve è a rischio?

Grazie all’esito dei tamponi effettuati nel Napoli, il rischio per quanto riguarda un possibile focolaio, sembra per il momento rientrato. Nonostante questo l’appresione resta molto alta, e questo anche per il normale calendario della terza giornata. Intanto il match tra Napoli e Juventus dovrebbe giocarsi regolarmente, così come anche chiarito dal protocollo. Il calcio va avanti, ma per avere maggiori certezze bisognerà aspettare la giornata di domani.

LEGGI ANCHE: Serie A, Juventus-Napoli: si va verso una decisione, occhio all’intera terza giornata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Juventus-Napoli, la Lega pensa al rinvio: cosa succede ora in Serie A?

Serie A a rischio: si attende la svolta

Se da una parte Juventus-Napoli sembra non essere a rischio, la situazione è ben diversa per quanto riguarda il match tra Torino e Genoa. La decisione finale non è ancora arrivata, ed è possibile che la Lega possa dare un annuncio entro sabato.