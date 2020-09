Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi mercoledì 30 settembre

Stasera tutto il calcio in tv, tutte le gare di oggi

Calcio, ecco cosa vedremo stasera in TV. Qui tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica) assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN.

Coppa Italia

Serie A

Champions League

Liga

Mercoledì 30 settembre

18.00 Diretta Goal Serie A – SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Benevento-Inter (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

18.00 Udinese-Spezia (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite)

18.00 Chievo-Catanzaro (Coppa Italia) – RAI SPORT

19.00 Huesca-Atletico Madrid (LIga) – DAZN

20.00 Burnley-Manchester City ( )- DAZN

20.30 Bayern-Borussia D. (Supercoppa di Germania) – SKY SPORT UNO

20.45 Lazio-Atalanta (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Diretta Goal Champions League – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252 satellite)

21.00 Salisburgo-Maccabi Tel Aviv (Champions League) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 satellite)

21.00 Midtjylland-Slavia Praga (Champions League) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00 PAOK-Krasnodar (Champions League) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

21.00 SPAL-Bari (Coppa Italia) – RAI SPORT

21.30 Real Madrid-Valladolid (Liga) – DAZN e DAZN1

SPORTITALIA

07:00 – Sportitaliamercato

08:00 – Lo sai che?!

08:30 – Eredivisie – Ajax vs Vitesse

10:00 – Sportitaliamercato

11:00 – Si Live 24 (diretta)

11:30 – Sportitaliamercato

12:30 – Lo sai che?!

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Si Live 24

14:00 – Blab Live (diretta)

14:30 – Si Live 24

15:00 – Si Cafè (diretta)

15:45 – Si Live 24 (diretta)

16:15 – Si Cafè

17:00 – Calciomercato Live – 1pt + live Serie – A (diretta)

19:00 – Calciomercato Live – 2pt + live Serie A (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato + Lazio vs Atalanta (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che?! (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?!

02:30 – NASCAR X Finity

03:30 – Si Live 24

RAISPORT

06:00 – Perle di Sport

06:30 – TG Sport

08:00 – I Gol della Serie A 2020/21

08:15 – Calcio:

10:00 – Calcio Totale Speciale Calcio Mercato

11:00 – Perle di Sport

11:10 – Ciclismo Le Grandi Classiche del Nord : La Freccia Vallone 2020 Femminile

12:35 – Memory

13:00 – Ciclismo Le grandi Classiche del Nord: La Freccia Vallone 2020 Maschile

17:00 – Corsa in Montagna 2020: Rosetta Verticale Trail Run

17:30 – Perle di Sport

17:45 – Calcio: Coppa Italia 2020/21 2 Turno

20:00 – Perle di Sport

20:40 – Calcio: Coppa Italia 2020/21 2 Turno

23:00 – Calcio Totale: Speciale Calcio Mercato

00:00 – TG Sport

00:15 – Perle di Sport