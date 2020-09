Serie A, Juventus-Napoli: si va verso una decisione, occhio all’intera terza giornata

Serie A, Juventus-Napoli al momento si gioca: l’intenzione della Lega calcio sarebbe quella di non creare nessun “precedente”

E’ caos ed allarme attorno al panorama di Serie A. Juventus-Napoli, così come l’intera terza giornata, è ora a rischio. Potrebbe toccare ai due club che dovrebbero sfidarsi nella serata di domenica, quello di slittare il primo big match di questo campionato di Serie A, ma in Europa non ci sono al momento precedenti. Il protocollo è chiaro, almeno per quello che riguarda la situazione attuale: il calcio va avanti, niente stop improvviso, ma è chiaro che la situazione di Juventus-Napoli è diversa da quella del Genoa, che si è ritrovata in un sol colpo una marea di positivi al Coronavirus.

Juventus-Napoli si gioca, al Consiglio di Lega si spingerà per continuare regolarmente il campionato: ma c’è totale apprensione

I colleghi della Gazzetta dello Sport anticipano quello che potrebbe essere lo scenario in Serie A. Al momento Juventus-Napoli resta in programma a domenica sera, difficile la situazione che riguarda invece Genoa-Torino. Gli uomini di Gennaro Gattuso attendono l’esito dei tamponi, ma la situazione di allarme potrebbe rientrare qualora gli esiti degli stessi, dovessero risultare negativi tra la giornata di domani e dopodomani. Addirittura la situazione, potrebbe essere chiarita soltanto nella giornata di sabato, praticamente alla vigilia del match. Nel frattempo, al Centro Tecnico di Castel Volturno, Gattuso lavora programmando tutto in totale apprensione.

Terza ipotesi per la Serie A: slittata tutta la terza giornata

Occhio al terzo scenario possibile. Con la curva dei contagi così complicata da gestire e una situazione che vede coinvolta ben 4 squadre nella questione legata alla positività del Coronavirus, la Lega Calcio potrebbe prendere la decisione di slittare l’intera terza giornata, così da consentire drastiche misure di sicurezza per ripartire poi tutti assieme. Al momento però, la possibilità non è da prendere in considerazione. Saranno gli organi competenti a chiarire la situazione e nei prossimi giorni si capirà di più. Già oggi potrebbe essere un giorno importante per decisioni in arrivo sulla questione. E la rosea lo ha già anticipato: l’intenzione della Lega Calcio sarebbe quella di non rinviare il big match di domenica dell’Allianz Stadium, Juventus-Napoli. Al Consiglio di Lega di quest’oggi, si parlerà proprio di questo.