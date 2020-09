Lazio-Atalanta, tabellino & highlights: nerazzurri strepitosi – VIDEO

La Lazio di Simone Inzaghi è uscita con le ossa rotte dallo scontro contro l’Atalanta di Gasperini. La Dea è arrivata all’Olimpico convinta di vincere e del proprio gioco e nel primo tempo liquida la formazione padrone di casa. La partita termina 1-4, con i gol di Gomez (doppietta), Hateboer e Gosens. Per la Lazio a segno Caicedo. Ecco gli highlights di Lazio-Atalanta.

Papu Gómez literally the life force of this Atalanta team. That was just brilliant composure

