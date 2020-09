Genoa, comunicati i nomi dei calciatori positivi al Covid. Ecco di chi si tratta

Il Genoa, sul proprio sito ufficiale, ha reso noti i nomi dei suoi tesserati che hanno contratto il Coronavirus e che sono risultati positivi il giorno dopo il match contro il Napoli disputato al San Paolo e perso dagli uomini di Rolando Maran per 6-0.

Genoa, comunicati i nomi dei calciatori positivi. La maggior parte era in campo

Questo il comunicato della società: “Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone e Davide Zappacosta. Anche tre membri dello staff hanno contratto il virus e sono: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto e Matteo Perasso. Nella giornata di oggi anche il centrocampista Valon Behrami è risultato positivo. Il club ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed ha informato le autorità per le procedure correlate“.

Probabile il rinvio del match contro il Torino

Anche il direttore sportivo dei grifoni, Daniele Faggiano, durante la sua ultima intervista aveva annunciato che molto probabilmente il match di sabato contro il Torino non si disputerà. Anche se la conferma deve arrivare dalla Lega di Serie A che a breve ufficializzerà il rinvio della partita. I giocatori, sia positivi che non, si trovano in questo momento nei loro appartamenti in isolamento fiduciario (come prevede il protocollo). Queste le parole dell’ex ds del Parma: “Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato. Non ci stiamo allenando e disputare l’incontro con 13 calciatori a disposizione non si può. Non credo sia un problema trovare la data per il recupero, anche perché i granata non sono impegnati nelle coppe. La mia frase dopo il match contro il Napoli? Era una battuta che non è stata capita, abbiamo perso perché loro nettamente più forti“.

Intanto per quanto riguarda il calciomercato…

Andrea Ranocchia è stato tolto ufficialmente dal mercato da Piero Ausilio. Il difensore nerazzurro sembrava ad un passo dal trasferirsi, nuovamente, con la maglia del Genoa ma le cose sono cambiate all’ultimo momento. Ora i rossoblu si stanno concentrando sul centrale del Bologna, Mattia Bani.

