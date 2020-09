Calciomercato Roma, scelto il vice-Dzeko: arriva da un club di Serie A

Calciomercato Roma, Vlahovic nel mirino: occuperebbe il ruolo da vice-Dzeko

E’ a caccia di un vice-Dzeko la Roma e tra i nuovi – o vecchi – nomi di calciomercato, è spuntato fuori quello di Dusan Vlahovic. Al momento sembrerebbe il nome in pole tra le ipotesi giallorosse. C’è il sempreverde Borja Mayoral, calciatore di proprietà del Real Madrid su cui è stato fatto qualcosa in più di un semplice sondaggio, ma l’affare sembra complesso. E’ per questo che la Roma virerebbe sul piano B, che poi tanto seconda opzione non è. Sì, perché l’interesse della Roma è concreto da ormai molto per Vlahovic, talento serbo pronto ad una nuova esperienza in una big.

Roma, rispunta Vlahovic tra gli obiettivi: la Fiorentina lo cede

Stando a quel che riportano i colleghi di Fantacalcio.it, la Fiorentina sarebbe decisa a puntare tutto su Kouamé. E’ per tale motivo che la Roma potrà partire all’assalto verso Dusan Vlahovic, talento classe 2000 che è finito ai margini dopo due anni italiani. Sì, perché dopo l’arrivo al Partizan, aveva trovato spazio e gol in Serie A, ma adesso sembra scivolato al ruolo di seconda o terza scelta in avanti, considerando la presenza non solo dell’ex Genoa, ma pure di Patrick Cutrone, che convince Beppe Iachini. Occhio però, perché poi in arrivo potrebbe esserci pure Piatek, verso la viola.

Dzeko, la Roma a caccia di un vice: i dettagli dell’operazione Vlahovic

Paulo Fonseca ha bisogno di un vice-Dzeko e l’intenzione sembrava essere andata sulla conferma di un altro viola, però del passato, con il nome di Nikola Kalinic che avrebbe convinto il tecnico portoghese. Niente si è più fatto ed è per tale motivo che resta all’Atletico Madrid – almeno per il momento -, costringendo la Roma a virare su altri obiettivi, però molto graditi. La Fiorentina sarebbe disposta a cedere, in questi ultimi giorni di calciomercato, Vlahovic in prestito. La Roma vuole piazzare un’operazione di prestito, con opzione di riscatto, per farlo crescere e poi aggiudicarselo. L’interesse è forte, ma al momento è solo un sondaggio. Ben presto, considerando la tempestività con la quale toccherà chiudere le ultime operazioni, ne sapremo di più.

