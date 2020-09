Calciomercato Napoli, nuova pretendente per Milik

Il calciomercato del Napoli entra sempre di più nel vivo, e a distanza di pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, ecco che gli azzurri stanno cercando ancora di gestire la situazione per quanto riguarda le cessioni. Gattuso ha ormai delineato le sue gerarchie, e qualche per qualche esubero andrà ancora trovata una sistemazione ben precisa. A proposito di questo, pare ci siano delle novità importanti per un attaccante.

Ultime Napoli: anche il PSG su Milik

Il Napoli pensa alle cessioni, e nella lista cedibili c’è soprattutto il nome di Milik. L’attaccante azzurro è in uscita da un bel po di tempo, e i rapporti con il club non sono per nulla positivi. Una situazione che è diventata scottante con il passare dei giorni, e che adesso rischia di non trovare un epilogo tanto facilmente. Il Napoli vorrebbe ovviamente ottimizzare la vendita, ma il rischio di parametro zero continua ad aleggiare nell’area. Ad oggi però, la notizia più positiva, arriva dalla Francia: stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, pare che anche il PSG sia piombato su Milik. Un interesse importante, e che chissà che non possa trasformarsi in un’offerta concreta.

News Napoli: la valutazione di Milik

Il futuro di Milik è ancora molto incerto, e ad oggi è davvero complicato fare una previsione su quello che potrà accadere in questi ultimi giorni di mercato. Quello che è certo è che il Napoli vuole vendere il giocatore, e vorrebbe farlo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Prezzo abbordabile si, e che De Laurentiis non vuole abbassare più, anche visto il serio rischio di scadenza di contratto.

Mercato Napoli: Milik in Premier?

Il PSG si è fatto presente per Milik, ma Leonardo potrebbe perdere l’occasione se non accelera i tempi. Il polacco ha infatti anche un’altra pretendente molto importante in Premier League, e stiamo ovviamente parlando del Tottenham. La squadra londinese potrebbe accelerare, e addirittura chiudere last minute. Intanto per il Napoli possibile altro addio in rosa, stavolta un difensore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli: offerta da 25 milioni per un big

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Napoli, doppio affare in uscita: vanno in Premier League