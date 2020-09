Calciomercato Milan, il talento del campionato francese si offre ai rossoneri

Il Milan si prepara ad affrontare un’altra settimana importante. Il club rossonero affronterà domani, in Portogallo, il Rio Ave per l’ultimo turno di preliminari prima della fase a gironi d’Europa League. Ultimo vero ostacolo per il Milan che vuole e deve tornare in una competizione europea. Domenica poi ci sarà lo Spezia. Intanto, ci sono assenze importanti per la squadra di Stefano Pioli, che dopo il caso da Coronavirus per Ibrahimovic, in attacco, ha perso anche Ante Rebic per infortunio. Recuperato Rafael Leao che è tornato a disposizione dopo essere stato anche lui contagiato dal Covid 19.

Mercato Milan, pronti nuovi colpi

La società ha accelerato per Jens Petter Hauge, attaccante classe 1999 del Bodo/Glimt, squadra affrontata e battuta (3-2) la scorsa settimana in Europa League. Il giovane calciatore è una sentenza nel campionato norvegese, sono 14 i gol in 18 presenze stagionali e si è fatto notare anche al San Siro con un gran gol da fuori area. Oggi giornata di visite mediche e firma per lui. Intanto, per il match di domani contro il Rio Ave, potrebbe scendere Leao dal primo minuto in campo.

Calciomercato Milan, si offre Thauvin

Continua il mercato degli attaccanti per il Milan. Dopo Hauge, è possibile che arrivi anche un altro colpo. Infatti, come riportato da Milannews.it, il Milan può chiudere nei prossimi giorni per Florian Thauvin. L’attaccante esterno francese classe 1997 è pronto a dire addio al Marsiglia, visto il suo contratto in scadenza nel 2021. La valutazione del club francese che fa di lui è di circa 15 milioni di euro, ma si può chiudere anche a 10 nelle ultime ore. Il calciatore si è proposto ai rossoneri che starebbero valutando la fattibilità dell’operazione. Su di lui c’è anche l’Atalanta.

Mercato Milan, un colpo da Madrid o Manchester

Aggiustare la difesa è l’altra priorità del club rossonero che continua la sua ricerca di difensori. Difficile arrivare a Milenkovic, dunque il Milan punta su Nacho del Real Madrid o Dalot del Manchester United. Entrambi i calciatori sono messi ai margini dalle proprie società e pronti a rilanciarsi in una nuova avventura.