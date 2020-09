Calciomercato Milan, accelerata per il difensore: idea concreta dal Real

Calciomercato Milan, Nacho Fernandez è più di un’idea: possibile arrivo dal Real Madrid

Il Milan cerca un difensore centrale, è questa la priorità di questi ultimi giorni di calciomercato. Ad oggi il nome in pole sarebbe quello di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid pronto ad una nuova avventura in un altro club europeo. Sì, perché per la prima volta lascerebbe la Liga, dopo gli anni di vissuti con la sola maglia dei blancos. 200 volte ha vestito la camiseta dei blancos e potrebbe cambiarla, per trovare quella griffata di rossonero.

Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero vedere protagonista il difensore spagnolo, pronto a svuotare il suo armadietto al Santiago Bernabeu. Il classe ’90 sarebbe pronto a salutare e Paolo Maldini sembra fare sul serio.

Mercato Milan, tutti gli occhi su Nacho Fernandez: il classe ’90 pronto all’addio, può arrivare in Serie A

La giornata di ieri è stata importante in chiave calciomercato, con il Milan che si è assicurato il giovane Hauge che ha convinto mezza europa per le qualità mostrate in Europa League, proprio con il club che ha sfidato il Milan ai preliminari di Europa League. Ma non ha intenzione di fermarsi al norvegese anche perché, Stefano Pioli, ha bisogno di un nuovo difensore. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, il Milan potrebbe compiere un accelerata per Nacho Fernandez.

Davanti a Gigio Donnarumma, potrebbe formarsi la coppia tra Alessio Romagnoli – che deve rientrare dall’infortunio – e proprio il difensore spagnolo. Un’emergenza che va subito risolta, considerando le poche alternative del club tra i centrali di difesa. La trattativa sarebbe cominciata e l’intenzione sarebbe quella di chiuderla il prima possibile.

Milan, l’obiettivo è in difesa: il primo nome è quello di Nacho Fernandez, ma occhio alle alternative

Vi stiamo raccontando da giorni degli scenari di calciomercato per il Milan, che non vedono solo Nacho Fernandez tra i protagonisti. Al contrario, sta valutando ogni opzione possibile il duo composto da Maldini e Massara, per mettere a disposizione di Stefano Pioli un organico completo. I nomi di Tomiyasu e Dalot sono le alternative, con il primo più ipotizzabile del secondo. Toccherà capire, con il passare dei giorni, quale sarà l’affondo decisivo del club rossonero.

