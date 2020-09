Calciomercato Milan, Paquetà ceduto all’Olympique Lione (UFFICIALE)

Finisce l’avventura del calciatore in rossonero dopo un anno e mezzo. Il centrocampista brasiliano ha deluso troppo le aspettative. Il suo nuovo campionato sarà in Francia, nella Ligue 1. Ad attenderlo l’Olimpique Lione allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex tecnico della Roma Rudi Garcia.

Milan, ceduto Paquetà all’Olimpique Lione

La sua cessione era inevitabile. Lucas Paquetà saluta il Milan e l’Italia e approda in Francia. Giocherà nell’Olimpique Lione, squadra rivelazione della scorsa edizione della Champions League arrivata in semifinale (in precedenza aveva eliminato sia la Juventus che il Manchester City). Sarà allenato da Rudi Garcia che ha individuato in lui il giusto calciatore per rinforzare la linea mediana. La società francese ha annunciato il suo arrivo sul proprio profilo ufficiale Twitter con un video. Costo dell’operazione? 21 milioni di euro. Soldi che in questo momento servono moltissimo ai rossoneri che sono ancora alla ricerca di un difensore centrale per questa stagione (si continuerà l’assalto a Nikola Milenkovic oppure a German Pezzella, entrambi della Fiorentina?). L’ex Flamengo ha firmato un contratto dalla durata di cinque anni. Nella giornata di ieri aveva svuotato il suo armadietto di Milanello ed aveva salutato tutti i suoi ex compagni di squadra. Con i ‘diavoli’ ha disputato 44 presenze (la maggior parte da subentrante) e ha realizzato solamente una rete (in casa contro il Cagliari).

Parla il ds dei francesi: “Giocatore polivalente e di qualità“

Ha voluto dire la sua anche il direttore sportivo della squadra francese, l’ex leggenda brasiliana Juninho Pernambucano: “Ho seguito la carriera del ragazzo già da quando giocava in Brasile. Ha un ottimo piede sinistro e poi è un giocatore polivalente. E’ tecnico e sa leggere il gioco. Siamo fiduciosi. Il nostro augurio è che dia tutto se stesso per il suo nuovo club. In lui abbiamo notato delle caratteristiche che in rosa non avevamo“.

Il saluto di Pioli: “Gli auguro di credere più in se stesso“

Anche il suo ex allenatore ha voluto salutare il calciatore, durante la conferenza prepartita contro il Rio Ave in Europa League: “Lo ringrazio, è stato un ottimo professionista. E’ sempre stato a disposizione della squadra. Cosa gli posso consigliare? Di credere più in se stesso perché è un giocatore importante“.

