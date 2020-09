Ottime le prime prestazioni stagionali. La qualificazione ai gironi di Europa League passerà dall’ostacolo Rio Ave e poi il Milan potrà dire di aver iniziato in maniera eccelsa la stagione 2020/21. I rossoneri sono primi anche in Serie A, con due vittorie su due e dopo la gara di domani potranno concentrarsi esclusivamente sul calciomercato e sul Milan che verrà.

Calciomercato Milan, giorni infuocati

Oggi il Milan ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Lucas Paquetà al Lione. Nelle casse del club rossonero arriveranno 20 milioni di euro che, probabilmente, saranno subito reinvestiti per rendere ancora migliore la rosa di Stefano Pioli. Maldini e Massara sono alla ricerca di un difensore centrale e di un centrocampista e proprio la cessione di Paquetà potrebbe finanziare questi due colpi che si andranno ad unire all’acquisto di Hauge, il giovane esterno norvegese che ha stregato il Milan.

Calciomercato Milan, Paquetà ceduto: tutti i dettagli della trattativa

Calciomercato Milan, occhi sul futuro di Donnarumma

Dopo il completamento della rosa, poi, toccherà stabilire quale sarà il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portierone classe ’99 ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e non ha ancora rinnovato, lasciando con il fiato sospeso i tifosi del Milan che vorrebbero tenersi stretto il campione. Dopo il 5 ottobre, però, il Milan parlerà con il suo agente, Mino Raiola, per iniziare a mettere a punto le strategie per rinnovare il contratto del calciatore più importante della rosa, sul quale si ha intenzione di costruire il futuro. Per il giovanissimo portiere della Nazionale Italiana ci sono anche gli occhi di tanti top club che potrebbero pensare di sottrarlo al Milan con offerte da capogiro.

Calciomercato Milan, il talento francese si offre ai rossoneri

L’offerta del Milan

Il Milan, come detto, non ha intenzione di lasciar partire Donnarumma e, secondo quanto riporta calciomercato.com, per il giovane portiere è pronto un rinnovo contrattuale a 8 milioni di euro netti più bonus legati ad obiettivi personali e di squadra. In più, al contrario di quanto vorrebbe Mino Raiola, i rossoneri non vogliono inserire alcuna clausola rescissoria nel nuovo contratto di Donnarumma per non rischiare di perderlo con le giuste offerte.

Potrebbero interessarti anche

Inter, Conte furioso dopo la partite: lite in diretta

Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Paquetà