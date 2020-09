Calciomercato Juventus, assist da Lampard: il calciatore lascerà il Chelsea

Calciomercato Juventus, Marcos Alonso rompe con Lampard: possibilità concreta di rivederlo in Serie A

E’ stato per un lungo periodo un obiettivo di calciomercato della Juventus, parliamo di Marcos Alonso, ex Fiorentina che ha brillato negli ultimi anni in Premier League. Non c’è più spazio però ora per lui, che verrà messo ai margini delle scelte di Frank Lampard, tecnico che non lo vede più al centro del suo progetto.

D’altro canto, in Italia, spesso e volentieri si è parlato di un suo passaggio in una big di Serie A. Tra queste, c’è sicuramente la Juventus, sempre molto attenta sulle questioni che riguardano gli esterni. La situazione legata al solo Alex Sandro per la corsia mancina, ha costretto Pirlo a schierare il giovane Frabotta nella prima di campionato, un chiaro segnale alla Juventus dell’emergenza che si vive per le corsie. Non ha intenzione alcuna il tecnico bianconero di schierare un calciatore come De Sciglio, nel ruolo di adattato a sinistra. Ha voglia e bisogno di ritrovarsi un terzino a tutta fascia che sia effettivamente di ruolo.

Juventus, Marcos Alonso idea concreta: ora i bianconeri attendono alla finestra

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, sarebbe rottura totale tra Lampard e Marcos Alonso. Per tale motivo, il terzino spagnolo potrebbe dire addio immediatamente alla società di Londra. Il Chelsea lo metterebbe alle porte, dopo la mancata convocazione pure con la sfida contro il Tottenham, andata in scena nella serata di ieri. Occhio però, perché in Italia non è la sola la società bianconera, a gradire un eventuale passaggio di Alonso in Serie A. Sì, perché restano sempre attenti i rivali dell’Inter, con Beppe Marotta che segue da lungo tempo l’ex viola e Spurs. Inoltre, sullo sfondo, c’è timidamente anche il Napoli. Solo liberando Ghoulam, potrebbe però partire l’assalto dei partenopei.

Mercato Juventus, i dettagli dell’operazione Marcos Alonso

In Italia, l’esterno del Chelsea, potrebbe arrivare grazie alla formula del prestito. Un’idea che servirebbe per ammortizzare i cosi, in chiave bilancio, con l’acquisto di Marcos Alonso che verrebbe concretizzato solo nei prossimi anni. E infatti, la richiesta dei bianconeri si spingerebbe verso un prestito con diritto di riscatto. L’idea del Chelsea, però, è in contrasto con quella della Juventus: i blues vogliono monetizzare subito.

