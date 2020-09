Calciomercato Juventus, rottura con il talento: sta bloccando le trattative

Calciomercato Juventus, Douglas Costa rifila un ‘no’ secco al Wolves: si complicano gli affari dei bianconeri

Non è un bel momento quello per il talento brasiliano, in uscita dalla Juve. Ancora non ha trovato una sistemazione e, il calciomercato della Juventus, passa proprio per Douglas Costa. Il calciatore rifiuta le offerte che gli vengono proposte e il suo importante ingaggio, non permette alla Juve di affondare il colpo su nuovi calciatori da prendere per Andrea Pirlo. Il tecnico, senza troppi giri di parole, ha detto ai calciatori che non fanno parte del suo progetto, come stanno le cose. Mentre Higuain ha trovato sistemazione altrove, così come Blaise Matuidi – in netto anticipo rispetto agli altri -, così dovrebbero fare anche gli altri, che però stanno creando qualche problema di troppo alla Juventus. Si è impuntato Douglas Costa, non convinto di soluzioni estere al momento.

Si sarebbe registrato anche di un rifiuto da parte di Douglas Costa su un’offerta onerosissima da parte di un club del Qatar, che gli avrebbe proposto un ingaggio da cifre monstre per aggiudicarselo. L’ultima, tra le offerte rifiutate, sarebbe quella al Wolves. Douglas Costa non è convinto di dire addio alla Juve.

Mercato Juventus, Douglas Costa rifiuta tutte le offerte: non ha voglia di dire addio così ai bianconeri

‘No’ secco di Douglas Costa al Wolverhampton, in attesa forse del Manchester United. Il club dei Red Devils però sembra aver messo nel mirino Ousmane Dembele, talento assoluto del Barcellona, con le intenzioni che andrebbero su di lui.

Ha bisogno di cederlo la Juventus, altrimenti sarà addio ipotesi Chiesa. Infatti, stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, i bianconeri non starebbero aspettando altro che sbrogliare la questione legata alle uscite dal club, per concedersi l’affondo che sarà.

Juventus, se Douglas Costa parte sarà assalto a Chiesa: i dettagli dell’operazione

Federico Chiesa è un obiettivo della Juventus, ma non potrà arrivare senza un sacrificio in uscita. La Juventus ha messo la valigia in mano a Douglas Costa, per provare a concretizzare il colpo Chiesa, da compiere in questi ultimi frenetici giorni di calciomercato. Un’operazione che potrebbe essere come quella di Morata: prestito oneroso con diritto di riscatto, che con alcune condizioni che farebbero diventare il riscatto obbligatorio, a cifre vicine ai 50 milioni.