Calciomercato Inter, Skriniar gioca e poi saluta: rilancio Tottenham

L’Inter scenderà in campo oggi per raggiungere quota sei punti. La squadra di Antonio Conte recupererà la prima giornata di campionato oggi, alle ore 18:00, contro il Benevento. Partita sulla carta che può sembrare facile, ma la squadra di Pippo Inzaghi ha vinto in rimonta alla sua prima di ritorno in Serie A e ora il morale e alle stelle. Avanti ai propri tifosi la squadra campana non vorrà fare altro che bella figura e proverà in tutti i modi a conquistare almeno un punto contro una delle candidate per lo scudetto.

Benevento-Inter, le probabili formazioni

Scelte che sembrano quasi del tutto fatte da parte dei due allenatori, con l’Inter che perde per infortunio Radja Nainggolan. Si rivede, invece, dal primo minuto Skriniar. Queste le probabili formazioni Sky di Benevento-Inter:

BENEVENTO (4-3-2-1) : Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. All. Inzaghi Filippo.

: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. All. Inzaghi Filippo. INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Calciomercato Inter, rilancio del Tottenham per Skriniar

Sembrava finita per il passaggio di Skriniar al Tottenham, con l’accordo con con l’Inter che stenta ad arrivare. Ma ora tutto si riapre. Contro il Benevento potrebbe essere l’ultima partita da titolare di Skriniar con la maglia dell’Inter. Il calciatore slovacco è stato messo sul mercato dalla società dopo il via libera di Antonio Conte che non sembra convinto dallo scorso anno delle sue prestazioni. L’Inter continua a chiedere almeno 50 milioni di euro, mentre l’ultima offerta presentata dagli Spurs è di 30 milioni più bonus. Possibile rilancio nelle prossime ore, con il Tottenham di Mourinho sempre più deciso ad investire su di lui. Intanto, i nerazzurri hanno bloccato il passaggio di Ranocchia al Genoa in attesa di capire quale sarà il futuro di Skriniar.

Inter, il sostituto di Skriniar arriva dalla Serie A

Il sostituto di Skriniar è Milenkovic della Fiorentina. Già avviati i contatti tra Inter e l’agente del calciatore che ha espresso il proprio gradimento. Ora si aspetta solo di capire se si riuscirà ad arrivare ad un accordo tra Inter e Tottenham prima del prossimo lunedì 5 ottobre, giorno della chiusura del mercato ‘estivo’.