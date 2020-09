Dopo la straripante vittoria di questa sera contro il Benevento, per l’Inter sarà tempo di concentrarsi al 100% sul calciomercato e sugli ultimi colpi in entrata e in uscita da poter mettere in atto fino al 5 ottobre.

Calciomercato Inter, Godin saluta e si presenta al Cagliari

Dopo una sola stagione in nerazzurro, Diego Godin ha salutato i nerazzurri e si è accasato al Cagliari per continuare la sua carriera in Serie A. Il difensore uruguaiano, oggi, si è presentato ai suoi nuovi tifosi, parlando anche del passato in nerazzurro.

“Cagliari è una scelta di cuore e di vita, la società vuole crescere e ha un allenatore importante. Nandez, quando ha saputo della trattativa, mi ha chiamato tutti i giorni per venire qui. La storia degli uruguaiani in rossoblù e le storie delle persone a me care mi hanno dato tanta fiducia per venire qui”.

Inter? “Lì ho giocato con un modulo diverso rispetto a tutta la mia carriera e arrivare e fare bene in Italia non è mai semplice, credo sia il campionato più difficile dove ho mai giocato“.

Calciomercato Inter, Godin chiama Nainggolan

In Sardegna, sempre dall’Inter, potrebbe arrivare anche Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non è stato convocato per la gara di oggi pomeriggio contro il Benevento per faringite ma dietro potrebbero esserci anche motivazioni di mercato. Negli ultimi giorni a fare da intermediario della trattativa ci ha pensato proprio Diego Godin che, in conferenza, ha parlato di tante telefonate con Nainggolan.

“Negli ultimi giorni ho parlato anche con Nainggolan e tanto di Cagliari. Mi aspetto di vederlo qui tra qualche giorno. Lo vogliono i tifosi, speriamo bene”.

Inter, anche Giulini parla di Nainggolan

In occasione della presentazione di Godin, anche il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato di Nainggolan.

“L’Inter vuole che noi compriamo il cartellino del giocatore e la presenza di qualche nostro giovane per abbassare le pretese da loro è gradita. Ma si tratta di una proposta delle ultime ore su cui le parti devono ancora valutare”.

