Calciomercato Fiorentina, Commisso sul futuro di Chiesa

Il calciomercato è agli sgoccioli, e quando mancano ormai pochi giorni dalla fine della sessione estiva, la varie operazioni continuano ad andare avanti. Le indiscrezioni ci sono sempre, e in queste ultime ore si è tornato a parlare di Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina continua ad allenarsi con diligenza a Firenze, ma non è escluso che possa andare via in una trasferimento last minute.

Ultime Fiorentina: Chiesa va via? Le parole di Commisso

Il futuro di Chiesa è ancora molto incerto, e nel corso di questo calciomercato se ne sono dette parecchie. Le pretendenti ci sono eccome, ma la richiesta del patron Commisso è sempre stata molto alta (circa 60 milioni di euro). Assalti non ce ne sono stati, ma lo stesso patron viola ci ha tenuto ancora una volta a ribadire la sua idea sul giocatore: “Sta per andarsene? Non parlo di queste cose, ho visto Chiesa e si allenava come sempre. Credo che venerdì giocherà”. Parole importanti, e che lanciano una sorta di indizio: l’attaccante può restare, ovviamente a patto che non arrivi un’offerta irrinunciabile da qui ai prossimi giorni.

News Fiorentina: Juventus ancora su Chiesa

Chiesa continua ad essere un giocatore della Fiorentina, ma allo stesso tempo l’interesse delle pretendenti non cala nemmeno di un po. Tra i club alla finestra c’è senza ombra di dubbio la Juventus, la quale ha spesso sondato il terreno per il giocatore, ma mai con un’offerta sul piatto. La sensazione è che la pista sia ancora calda, con i bianconeri che avrebbero addirittura già trovato l’accordo con il giocatore.

Mercato Fiorentina: Commisso su Milenkovic

Oltre Chiesa c’è un altro giocatore della Fiorentina che ha tanto mercato. Stiamo parlando di Milenkovic, centrale serbo che ha suscitato l’attenzione da parte di molte pretendenti. Commisso ha detto la sua anche su questa situazione: “Mancano pochi giorni alla fine del mercato, neanche io so cosa accadrà. Ci sono delle trattative, spero che la rosa resti così com’è”

