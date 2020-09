Calciomercato Cagliari, Giulini non molla le speranze per Nainggolan

Nel corso della presentazione del nuovo difensore della squadra, Diego Godin, il numero uno del Cagliari ha voluto dire la sua per quanto riguarda il possibile arrivo di Radja Nainggolan e non solo.

Giulini onesto: “Nainggolan? Ci speriamo, ma è difficile“

Giornata di presentazioni a Cagliari. Oggi è stato il turno di Diego Godin, arrivato dall’Inter a parametro zero. Ed è stata la buona occasione per Tommaso Giulini di rispondere a qualche domanda di calciomercato e soprattutto per quanto riguarda il ‘Ninja’ Radja Nainggolan. Ecco le dichiarazioni del presidente rossoblu: “Domani incontrerò nuovamente i dirigenti nerazzurri per parlare di questa trattativa. Ovviamente stiamo parlando di un affare, dal punto di vista economico, molto pesante. Perché? Al calciatore dovremmo pagare sia l’ingaggio che il suo cartellino. Ed il nostro club non si può permettere di fare ciò. Ma non è del tutto finita, stiamo studiando anche altre alternative come l’inserimento di contropartite tecniche, nel nostro caso giovani di prospettiva. Anche se la stessa Inter non ci ha comunicato nessun nome per il momento. Per questo dico che non sarà facile. Non dimentichiamo che in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando abbiamo completato sette acquisti. Se poi dovessero presentarsi delle occasioni last minute le valuteremo, anche per il belga vale lo stesso“.

Troppi giocatori in rosa: “E’ arrivato il momento di cedere“

“Nella nostra rosa ci sono 31 calciatori, troppi sia quando svolgiamo gli allenamenti che per le nostre casse. Dobbiamo ridimensionare un po’ le cose. Non abbiamo mai pensato di cedere i nostri big. Se qualche squadra avesse mostrato davvero interesse per qualche nostro tesserato doveva presentarsi qualche giorno prima e non adesso che è troppo tardi, anche perché non abbiamo il tempo materiale per trovare dei sostituti all’altezza“.

E su Godin: “Vi svelo qualche retroscena su di lui…“

“Godin? Qualche telefonata c’era già stata la scorsa stagione con Marcello Carli (direttore sportivo ora al Parma). Abbiamo ricevuto qualche segnale positivo da Barella. Da lì abbiamo capito che potevamo realizzare questo colpo. Pensavo che l’affare potesse non concretizzarsi, ma l’uruguaiano è stato di parola. Guardando le nostre casse non potevamo permettercelo, ma abbiamo fatto uno sforzo non indifferente“.

