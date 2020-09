Ausilio prima di Benevento-Inter: “Nainggolan? Se resterà..”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro il Benevento. Queste le sue parole.

“Nainggolan? Non ci sono stati dei risvolti, sappiamo solo che il Cagliari è interessato. Ne parleremo e vedremo il da farsi: se resterà sarà parte integrante del progetto in una mediana forte e competitiva, in caso contrario incontreremo ancora il club sardo e ne discuteremo. Ranocchia? Resta qui, è un giocatore che può essere importante, sia in campo che fuori. E’ molto attaccato ai nerazzurri, non partirà. Alonso? Siamo a posto con i giocatori, il mercato sta per finire. Skriniar? Ci sono stati dei contatti con il Tottenham, ma abbiamo già ribadito che si tratta di un giocatore fuori mercato. Non abbiamo ricevuto delle offerte particolari”

