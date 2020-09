Mercato Roma, su Jovic ci sono altri due club italiani. Ora la società deve fare in fretta.

Calciomercato Roma: su Jovic anche altri 3 club

Come noto la roma è in pole per Luka Jovic. Nelle ultime ore sembra essersi raffreddata la pista Borja Mayoral, con il Real Madrid che preferirebbe dare via l’attaccante arrivato lo scorso anno per 60 milioni dal Francoforte.

Zidane ha già dato la sua approvazione e ora ci sarebbe solo da sciogliere il nodo squadra. Sull’attaccant,e infatti, ci sono Roma, Inter e Milan nell’ordine. Come riporta ‘AS’, infatti, i Blancos e il giocatore avrebbero già convenuto che sarebbe funzionale per il calciatore andare a giocare.

Per questo motivo i giallorossi sono avanti rispetto alle altre concorrenti. Il Real Madrid crede in Jovic, vuole che vada in prestito per ritrovare trovare spazio e poi tornare a Madrid tra una stagione o essere ceduto.

Mercato Roma: il problema è lo stipendio

Tuttavia per acquistare l’attaccante Jovic ex Eintracht, si sarebbe mosso anche il Manchester United. La trattativa dovrà essere chiusa prima di lunedì, giorno di chiusura del calciomercato. La trattativa con la Roma è aperta, ci sono stati passi avanti nella serata di ieri: la questione centrale è il nodo ingaggio.

Jovic guadagna 4 milioni netti a stagione, e ovviamente i giallorossi vorrebbero abbassare tale cifra. Il Madrid sarebbe disposto ad andare incontro ai capitolini, anche rinunciando ai 10 milioni per la cessione di Borja Mayoral ai giallorossi. Il club spagnolo non chiederebbe il prestito oneroso.

Mercato Roma: occhio a Inter e Milan

Tra le pretendenti per il calciatore, tuttavia, è spuntato anche l’Inter che offre condizioni economiche migliori al Real Madrid, oltre al Milan che può vantare un canale già aperto dopo l’affare Brahim Diaz. Nelle ultime ore, come detto, si sarebbe fatto sotto anche lo United.

Per il Milan l’operazione resta complicata visto che Maldini spera di chiudere con un prestito secco. D’altro canto però, i Blancos vorrebbero monetizzare il più possibile dal ragazzo, e continuano a valutare altre strade per cedere il calciatore pagato 60 milioni un anno fa.

