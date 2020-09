Calciomercato Milan: il difensore arriva dal Bologna

Il Milan ha bisogno concreto di un difensore e, quest’ultima settimana di calciomercato, sarà decisiva. Il nuovo nome per la difesa è quello di Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna che potrebbe fare il salto di qualità, passando ad un club come il Milan, che punta a tornare grande. Contro il club rossonero, il giapponese, ha trovato anche un gol storico. Il suo primo gol italiano, infatti, lo ha siglato nella passata stagione, proprio contro i rossoneri e precisamente lo scorso 18 luglio. Il calciatore rispecchia l’identikit tracciato da Maldini e Massara, pronti a regalare a Stefano Pioli un nuovo perno per il suo reparto difensivo.

Mercato Milan, Tomiyasu nuovo nome per la difesa: è un centrale polivalente, fa al caso di Stefano Pioli

Servirebbe come il pane un calciatore come Tomiyasu, perché Stefano Pioli desidera un difensore polivalente, che sappia giocare sia da centrale che da terzino. Tra i nomi ancora in auge ci sono sempre quelli di Fofana e Nastastic, ma occhio, perché Tomiyasu potrebbe scavalcare gli altri due, proprio grazie alle sue caratteristiche tecniche. Toccherà capire quali saranno le intenzioni del club bolognese, perché Tomiyasu non è da dimenticare che è un giovanissimo calciatore, che rappresenta un vero e proprio patrimonio della società rossoblu. Il Bologna non ha bisogno di venderlo e lo farà solo a cifre importanti, considerando la sua giovane età – classe ’98 -, come rivelato dallo stesso ds, Riccardo Bigon: “Non vogliamo vendere, ma è chiaro che lo faremo se dovessero arrivare delle offerte onerose. Ma noi siamo intenzionati a tenere tutti i giocatori che riteniamo importanti”.

Milan, occhio alla concorrenza: per Tomiyasu toccherebbe sbrigarsi

Insomma, il Milan è avvisato: Tomiyasu non si tocca, o forse sì. Dell’interesse da parte del club rossonero, ne parlano i colleghi di Fantacalcio.it, che rivelano le possibilità di vedere il Milan spingersi concretamente verso il calciatore nipponico. Ma se Maldini vorrà fare sul serio, dovrà sbrigarsi. La concorrenza è alta e il prezzo di Tomiyasu rischia di schizzare troppo alle stelle. Sullo sfondo c’è anche il Leicester, club inglese intenzionato a piombare sul giapponese.