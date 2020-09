L’ultima settimana di calciomercato è destinata a portare enormi sorprese: il Milan di Stefano Pioli potrebbe continuare a chiudere affari, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Milan, addio Paquetà

Lucas Paquetà è tra i nomi in uscita per il Milan. Il trequartista brasiliano non è nei progetti di Stefano Pioli e non continuerà la sua carriera in rossonero. Trovare una sistemazione al treqaurtista è stato molto complicato ma alla fine si è trovata. Il Lione di Rudi Garcia ha deciso di puntare fortemente sul talentuoso jolly del centrocampo che non è mai realmente esploso al Milan. Dopo la cessione di Traorè, inoltre, il club francese ha cercato con insistenza di arrivare ad un nuovo calciatore che potesse ricoprire più ruoli e lo ha trovato in Paquetà.

Calciomercato Milan, Leonardo beffa i rossoneri

Calciomercato Milan, Paquetà-Lione: è fatta

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Paqueta ha già svuotato l’armadietto e salutato tutti per approdare al Lione, club transalpino che lo stava monitorando da tempo. Nelle prossime ore il brasiliano diventerà un nuovo giocatore del Lione a titolo definitivo: la cifra della cessione si aggira tra i 21 e i 23 milioni di euro. Paquetà era stato preso dal Flamengo per 38,4 milioni con un blitz di Leonardo, nell’ottobre 2018, per sbarcare a Milano nel gennaio successivo. Ma ora è già tempo di addio.

Calciomercato Milan, il nuovo acquisto è al settimo cielo

Milan, ora scelta tra un difensore e un centrocampista

L’addio di Paquetà permetterà al Milan di contare su una nuova base economica con cui puntare diritto sui nuovi obiettivi di mercato. A centrocampo si cerca ancora un nome per completare il reparto e sulla lista del duo Maldini-Massara ci sono tanti nomi in ballo. Perso, quasi definitivamente, Bakayoko, i rossoneri potrebbero decidere di cambiare strategia e puntare diritto su un nuovo difensore. Il reparto arretrato è al momento orfano di Duarte e Romagnoli e sembra quello in emergenza assoluta. Giorni di riflessione e poi di “attacco” per la dirigenza del Milan.

