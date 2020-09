Calciomercato Milan: colpo dal Manchester, le ultime

Il Milan cerca ancora una terzino destro in grado di prendere il posto di Calabria e Conti,

Calciomercato Milan: Dalot piace, le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero starebbe continuando a lavorare per avere il terzino destro Diogo Dalot. Quello del portoghese, infatti, è il nome nuovo. Il calciatore, voluto fortemente a Manchester da Mourinho, è ora in uscita dallo United.

Visto il ruolo, per il suo arrivo, bisognerebbe fare spazio cedendo un calciatore.

Tuttavia in questo momento né Andrea Conti né Davide Calabria sembrano avere offerte.

Al Milan però questo giocatore piace molto, è una possibilità perché ora il Manchester United avrebbe aperto all’ipotesi della cessione in prestito con obbligo di riscatto. È anche possibile che il Milan allacci i contatti con l’ United per Diogo Dalot per poi andare puntare anche su un difensore centrale in prestito.

Mercato Milan: le caratteristiche di Dalot

Il terzino Dalot è un nome molto interessante. Il calciatore è un difensore di spinta e a Milano garantirebbe (almeno cquesto si augura la società) un rendimento simile a quello di Hernandez sulla sinistra. In questo modo Pioli potrà puntare all’occorrenza su due calciatori capaci di arrivare in fondo al campo. Ad una settimana dalla fine del mercato nessuna soluzione può essere esclusa (il terzino piaceva anche alla Juve) anche se il Milan pensa anche ad altri nomi.

Mercato Milan, le alternative

L’altro nome del giorno per la difesa è tutto nuovo ed è quello del terzino giapponese Takehiro Tomiyasu. Il difensore è un classe 1998 e nel 2019 è arrivato in Italia. Sotto la corte di Sinisa Mihajlovic si è sempre comportato bene ed è stato uno dei migliori nella passata stagione scendendo in campo sia da centrale che da terzino destro.

Per il calciatore ci sarebbero già stati dei contatti, come ha confermato anche il direttore sportivo dei felsinei, Riccardo Bigon.

Il ds aveva confermato tutto prima della gara tra Bologna e Parma, Bigon ha parlato di una possibile cessione del suo tesserato. La valutazione del calciatore è di 25 milioni di euro. Molto più bassa rispetto a quella del francese Fofana.