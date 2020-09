Calciomercato Milan, Hauge è arrivato in Italia. A breve la firma

L’attaccante norvegese, classe 1999, è atterrato a Milano da poche ore. A breve effettuerà le visite mediche e poi firmerà il contratto con la sua nuova squadra.

Milan, Hauge arriva in città. Pronto il contratto

Seconda volta a Milano nel giro di pochissimi giorni. Questa volta ci rimarrà per un bel po’. Ha impressionato tutti nella sfida persa dalla sua ormai ex squadra, il Bodoe/Glimt. Nei preliminari di Europa League ha fatto letteralmente impazzire la difesa rossonera con grandi giocate e non solo. Hans Petter Hauge si appresta a diventare un nuovo calciatore rossonero. Questa mattina è atterrato all’aeroporto di Malpensa dove ad accoglierlo c’era un membro dei ‘diavoli’. A breve effettuerà le visite mediche e presto firmerà il contratto che lo legherà al suo nuovo club. Prima di partire ha rilasciato un’intervista ad una tv locale norvegese.

Ecco le sue dichiarazioni: “Ibrahimovic? Non vedo l’ora di giocarci insieme. Cercherò di imparare da lui, è un calciatore che ho sempre ammirato da quando ero bambino. Milan? Non mi sembra ancora vero, mi sembra di vivere in un sogno. Negli ultimi giorni le cose si sono subito concretizzate e pare che ormai manchi veramente poco. Spero solo che possa andare tutto bene. E’ un grande passo per la mia carriera calcistica, è davvero importante per me. Devo solo ringraziare il Bodoe che mi ha permesso di diventare quello che sono ora e per quello che ha fatto in questi ultimi giorni“.

Ancora Hauge: “E’ stato un anno importante per me“

“Se ho parlato con Paolo Maldini? Sì, ho avuto già un colloquio con il direttore tecnico. Non vedo l’ora di ritornare e parlare nuovamente con loro per sistemare le ultime cose. Per quanto mi riguarda credo che sia stato un anno pieno di soddisfazioni. Ora devo effettuare il grande passo, credo che sia arrivato il momento“.

Sulla scelta di lasciare il Bodoe/Glimt: “E’ difficile lasciare questa squadra“

“Sarà davvero dura lasciare questi colori. E’ il club in cui sono cresciuto. Pero sia loro che il calcio norvegese voglia che faccia questa esperienza all’estero“.

