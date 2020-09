Calciomercato Milan, arriva il nuovo acquisto: “Non vedo l’ora di giocare con Ibra”

Calciomercato Milan Hauge in partenza per l’Italia: sarà un nuovo giocatore dei rossoneri

Ha stregato i rossoneri e mezza Europa ed è per questo che il calciomercato del Milan vede protagonista il nome di Jens Petter Hauge. Il talento norvegese arriva in Italia, sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli, che lo avrà un ruolo nel reparto offensivo del club rossonero. E’ in partenza verso l’Italia, proprio per unirsi a questa nuova esperienza lontano dalla Norvegia e, il giocatore stesso, non vedrebbe l’ora di vestire la prestigiosa maglia del Milan.

Ha rilasciato un’intervista, poco prima del suo arrivo sull’aereo diretto, che lo porterà a Milano, e sembra non essere nella pelle lo stesso Hauge. Il norvegese, infatti, ha parlato ai microfoni di TV2Sporten, emittente norvegese che lo ha atteso in aeroporto per delle dichiarazioni flash, che il calciatore ha rilasciato molto volentieri. Con entusiasmo, dichiara: “Tra poco farò un incontro con i miei agenti, hanno delle cose da dovermi dire. Non so nulla delle questioni legati ai contratti, posso solo saperlo in giornata. Io posso dire solo che non vedo l’ora di giocare con Zlatan Ibrahimovic. Lui è un giocatore straordinario, lo seguo da sempre ed è sempre stato un modello, un idolo. Quando ti alleni con questi campioni, devi provare ad imparare da loro. Se riuscissi ad avere solo la metà della carriera di Ibra, sarei molto felice”.

Non mancano le parole per un’altra leggenda del club rossonero, oggi attuale direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini: “Credo di poter giocare nel Milan, è un club incredibile. Ho parlato con Maldini, innanzitutto devo ringraziare il Bodo/Glimt per avermi permesso tutto questo, poi il direttore per la chance. Mi aspettano giorni importanti tra viaggio e visite mediche, sarà emozionante per me. Giusto lasciare il club, era arrivato il momento”.

