Calciomercato Milan, beffa Leonardo per un centrocampista

Il Milan continua il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a come andare a rinforzare i vari reparti. Occhi puntati sul centrocampo, dove ci sono ancora tanti obiettivi, tra cui Bakayoko. Per il centrocampista francese si sono complicate non poco le cose, e già nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi il suo prossimo trasferimento. I rossoneri sperano e restano alla finestra, ma ad oggi la strada appare difficile da percorrere.

Ultime Milan: PSG in vantaggio per Bakayoko

Bakayoko è un obiettivo concreto per il Milan, ma riuscire a riportare il francese in Italia non sarà affatto un’impresa facile. Il motivo? Ovviamente la richiesta del Chelsea. I Blues continuano a volere ben 30 milioni di euro per il riscatto del giocatore, una cifra molto alta, e che più volte ha bloccato il suo ritorno in rossonero. A quel punto la strada è apparsa spianata per un’altra pretendente, ovvero il PSG: Leonardo ci sta pensando seriamente, e per ora è in pole per il centrocampista. Diavolo beffato quindi? Possibile, anche perchè sia Maldini che Massara non sembrano intenzionati ad andare oltre i 20 milioni. Se non dovesse esserci un rialzo, allora la trattativa potrà dirsi conclusa. Questa la notizia riportata da cm.it.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, beffa per un obiettivo a centrocampo

News Milan: altro tentativo per Bakayoko?

Il futuro di Bakayoko è ancora molto incerto, ma quello che è sicuro però, è l’interesse costante da parte del Milan. I rossoneri vorrebbero affondare il colpo, ma per compiacere alle richieste del Chelsea, è normale che ci sia bisogno di qualche cessione. Verrà fatto un altro tentativo? Possibile, magari last minute, e con cifre leggermente più alte. Difficile che Maldini arrivi a 30 milioni, ma magari a 25 si.

Mercato Milan: caccia anche al difensore

Non solo un centrocampista nel mirino, ma anche e soprattutto un difensore. Il Milan vuole un centrale, e al momento i nomi in lista sono davvero tanti. Ci sono Milenkovic e Ajer come vecchie idee, Nastasic e Kabak sempre più opzioni plausibili, e un nuovo nome che è trapelato nelle ultime ore. LEGGI QUI ALTRI DETTAGLI

>>>Calciomercato Milan, Maldini ha individuato il difensore: le ultime